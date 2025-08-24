El tifón Kajiki inunda la isla de Hainan, en el sur de China, y se dirige hacia Vietnam. Foto: Especial

BEIJING (AP).- Este día, fuertes vientos y lluvias torrenciales azotaron la isla de Hainan, en el sur de China, y partes cercanas de la provincia de Guangdong, mientras el tifón Kajiki pasaba sobre aguas abiertas al sur y se dirigía hacia la costa central de Vietnam.

Unas 20 mil personas fueron evacuadas de zonas potencialmente peligrosas antes de la tormenta, según informó la agencia oficial china de noticias Xinhua. Los barcos pesqueros regresaron a puerto y más de 21 mil tripulantes desembarcaron.

Un breve video publicado en línea por Radio y Televisión de Guangdong mostró cómo los vientos arrancaban las ramas de los árboles y sacudían fuertemente un barco atracado, enviando olas que se deslizaban sobre el muelle.

Kajiki ganó fuerza a medida que avanzaba hacia el oeste sobre el mar con vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora, dijo el Centro Meteorológico Nacional de China.

Se pronosticaron precipitaciones de 25 a 35 centímetros para las partes del sur de la isla de Hainan, incluido Sanya, un popular balneario.

Sanya cerró negocios y zonas turísticas pintorescas, y suspendió el transporte público y el transporte marítimo, informó Xinhua. Una publicación de la ciudad en redes sociales instó a los residentes a no salir a menos que sea necesario.

Se esperaba que Kajiki, que puede significar pez lanza o pez espada en japonés, tocara tierra en la costa de Vietnam el lunes por la tarde.

Los agricultores de la ciudad de Hue se apresuraban a cosechar sus cultivos de arroz antes de la llegada de la tormenta, informó la agencia oficial de noticias de Vietnam.

Las provincias costeras han prohibido a los barcos salir al mar a partir del lunes y están llamando a los que ya se encuentran en el mar, según informó la agencia de noticias. Las autoridades han pedido a las provincias y ciudades que refuercen diques, embalses y sistemas de riego.