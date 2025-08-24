Explosión de gas en centro comercial de Moscú deja al menos un muerto y tres heridos

Explosión en centro comercial de Moscú deja al menos un muerto y tres heridos. Foto: AP

MOSCÚ (AP).- Al menos una persona murió el domingo en una explosión en un importante edificio minorista en el centro de Moscú, informaron los servicios de emergencia.

La explosión ocurrió en el tercer piso del centro comercial Central Children's Store, en la plaza Lubyanka.

Los servicios de emergencia dijeron que la explosión fue causada por un cilindro de gas, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Dos de los heridos fueron hospitalizados, informó el Departamento de Salud de Moscú.

El alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, dijo que el incidente probablemente fue causado por un mal funcionamiento técnico del equipo.

El edificio fue evacuado tras la explosión. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una investigación sobre el incidente.