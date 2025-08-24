Hallan los cuerpos de tres hermanas muertas en bote migrante

Lancha de goma parcialmente inundada, durante tareas de rescate de migrantes dirigidas por la tripulación del barco NADIR . Foto: AP

BARCELONA (AP) — Tres niñas hermanas murieron después de que una lancha de goma sobrecargada comenzara a hacer aguas en mal tiempo cuando intentaba cruzar el mar Mediterráneo hacia Italia, informó el domingo una organización alemana sin fines de lucro.

Las hermanas, provenientes de Sudán, un país devastado por la guerra, tenían 9, 11 y 17 años, y son las últimas víctimas conocidas de una ruta migratoria en el Mediterráneo que se ha cobrado más de 30 mil vidas desde que la Organización Internacional para las Migraciones comenzó a contar en 2014.

Voluntarios del grupo alemán RESQSHIP encontraron sus cuerpos después de rescatar a unas 65 personas de la precaria embarcación en aguas internacionales al norte de Libia en la noche del viernes al sábado. Se informó que una cuarta persona estaba desaparecida en el mar.

Su madre y hermano estaban entre los sobrevivientes que fueron llevados a tierra en la isla italiana de Lampedusa el sábado por la noche, dijo el grupo.

La lancha de goma verde había zarpado temprano el viernes desde Zuwara, en el oeste de Libia.

"El bote estaba realmente sobrecargado y parcialmente desinflado", dijo Barbara Satore, una de las rescatistas, a The Associated Press. "Era una noche realmente oscura con olas de 1,5 metros (4,9 pies), y el bote había estado haciendo agua durante horas".

Satore dijo que lo encontraron después de una alerta de la red Alarm Phone, que recibe llamadas de botes de migrantes en peligro.

Cuando los rescatistas habían evacuado a alrededor de dos tercios de las personas a bordo, los cuerpos emergieron flotando en un charco de agua y combustible en el fondo del bote.

"Escuché a una mujer gritar y a un hombre señalando hacia el agua", dijo Satore. La oscuridad y las condiciones climáticas hicieron que el rescate fuera muy peligroso, agregó. "El equipo médico intentó la reanimación, pero habían estado bajo el agua durante un período prolongado de tiempo".

La madre permaneció en estado de shock y se sentó junto a los restos de sus hijas a bordo del barco de rescate, dijo Satore. Los familiares pidieron a la tripulación sábanas blancas y envolvieron los cuerpos con ellas.

Entre las otras personas rescatadas había mujeres embarazadas y muchos niños, dijo Satore. Cuatro de ellos requirieron evacuación médica urgente y fueron transferidos a un buque de la guardia costera italiana junto a sus familiares. Los sobrevivientes provenían de Sudán, así como de Mali, Costa de Marfil, Etiopía y Eritrea, agregó.

En otro incidente, un grupo de rescate diferente en el Mediterráneo dijo que había salvado a más de 50 personas de un bote de migrantes, pero no logró llegar a un segundo bote en peligro después de que fuera interceptado por guardacostas libios.

"La llamada Guardia Costera Libia y actores asociados están acusados por una Misión de Investigación de Hechos independiente de las Naciones Unidas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Libia", dijo la ONG SOS Humanity en un comunicado. "Forzar a las personas que buscan protección a regresar a un país donde enfrentan tortura y abuso es una violación del derecho internacional".