Servicios postales europeos suspenden el envío de paquetes a EU por los aranceles. Foto: AP

ATENAS, Grecia (AP).- El fin de una exención de aranceles para paquetes de bajo valor que ingresan a Estados Unidos está provocando que varios servicios postales internacionales detengan sus envíos mientras esperan más claridad sobre la norma.

La exención, conocida como exención de minimis, permite que paquetes con un valor inferior a $800 ingresen a EU libres de impuestos. En 2024, se enviaron 1360 millones de paquetes bajo esta exención, por mercancías con un valor de 64 mil 600 millones de dólares, según datos de la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza de EU.

Está previsto que expire el viernes. El sábado, los servicios postales de toda Europa anunciaron la suspensión del envío de numerosos paquetes a Estados Unidos debido a la confusión sobre los nuevos aranceles de importación.

Los servicios postales de Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia anunciaron que suspenderán los envíos de la mayoría de las mercancías a Estados Unidos con efecto inmediato. Francia y Austria harán lo mismo el lunes.

Royal Mail del Reino Unido dijo que detendría los envíos a los EU el martes para dar tiempo a que esos paquetes lleguen antes de que entren en vigor los aranceles. Los artículos originarios del Reino Unido con un valor superior a $ 100, incluidos los regalos a amigos y familiares, incurrirán en un arancel del 10%, dijo.

“Quedan preguntas clave sin resolver, en particular sobre cómo y quién recaudará los derechos de aduana en el futuro, qué datos adicionales serán necesarios y cómo se realizará la transmisión de datos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, dijo DHL, el mayor proveedor de envíos de Europa, en un comunicado.

La compañía dijo que a partir del sábado “ya no podrá aceptar ni transportar paquetes y artículos postales que contengan mercancías de clientes comerciales con destino a Estados Unidos”.

Un marco comercial acordado por EU y la Unión Europea el mes pasado impuso un arancel del 15 % a la gran mayoría de los productos enviados desde la UE. Los paquetes de menos de 800 dólares también estarán sujetos al arancel.

La exención de aranceles de EU para productos originarios de China finalizó en mayo como parte de los esfuerzos de la administración Trump para evitar que los compradores estadounidenses adquieran productos chinos de bajo valor. La exención se está extendiendo a los envíos de todo el mundo.

Muchos servicios postales europeos afirman que están suspendiendo las entregas porque no pueden garantizar que las mercancías ingresen a Estados Unidos antes del 29 de agosto. Alegan la ambigüedad sobre qué tipo de mercancías están cubiertas por las nuevas normas y la falta de tiempo para procesar sus implicaciones.

Postnord, la empresa nórdica de logística, y el servicio postal de Italia anunciaron suspensiones similares que entrarán en vigor el sábado.

“Ante la falta de instrucciones diferentes de las autoridades estadounidenses, Poste Italiane se verá obligada, al igual que otros operadores postales europeos, a suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos con mercancías destinadas a Estados Unidos a partir del 23 de agosto. Los envíos de correo que no contengan mercancías seguirán siendo aceptados”, declaró Poste Italiane el viernes.

El envío mediante servicios como DHL Express sigue siendo posible, añadió.

Björn Bergman, director de Marca y Comunicación del Grupo PostNord, dijo que la pausa era "desafortunada pero necesaria para garantizar el pleno cumplimiento de las normas recientemente implementadas".

En los Países Bajos, el portavoz de PostNL, Wout Witteveen, afirmó que la administración Trump está impulsando la aplicación de los nuevos aranceles a pesar de que las autoridades estadounidenses carecen de un sistema para recaudarlos. Añadió que PostNL está trabajando estrechamente con sus homólogos estadounidenses para encontrar una solución.

"Si tienes algo que enviar a Estados Unidos, debes hacerlo hoy", dijo Witteveen a The Associated Press.

Correos de Austria, el principal proveedor de servicios logísticos y postales de Austria, informó que la última aceptación de envíos comerciales a Estados Unidos, incluido Puerto Rico, tendrá lugar el martes.

El servicio postal nacional de Francia, La Poste, dijo que Estados Unidos no proporcionó detalles completos ni permitió suficiente tiempo para que el servicio postal francés se preparara para los nuevos procedimientos aduaneros.

"A pesar de las conversaciones con los servicios de aduanas de Estados Unidos, no se dio tiempo a los operadores postales para reorganizarse y asegurar las actualizaciones informáticas necesarias para cumplir con las nuevas reglas", indicó en un comunicado.

PostEurop, una asociación de 51 operadores postales públicos europeos, dijo que, si no se puede encontrar una solución antes del 29 de agosto, todos sus miembros probablemente seguirán el ejemplo.