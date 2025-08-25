Trump despide a Lisa Cook, la gobernadora de la Fed

Cook. Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, durante un encuentro con líderes de organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas, fabricantes, manejo de cadenas de suministros, y de los sectores de salud, educación e inmobiliarios, el 23 de septiembre de 2022, en el edificio de la Fed en Washington. Foto: AP Foto/Manuel Balce Ceneta, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook. La decisión ocurrer en medio de las acusaciones por parte de la administración estadunidense en contra de la funcionaria por un presunto fraude hipotecario.

Trump anunció mediante su plataforma de redes Truth Social el despido de la gobernadora.

Esto es una escalada sin precedentes de los ataques de un mandatario contra la Fed, que funciona como el banco central de Estados Unidos y debe fungir de manera independiente.

El mandatario estadunidense citó su autoridad constitucional y la Ley de la Reserva Federal de 1913 para justificar la medida inmediata.

Cook era integrante de la junta de gobernadores de la Reserva Federal y estaba en el cargo desde 2022. Trump había dicho desde hace unos días que quería que renunciara, porque el Gobierno federal acusa a Cook de supuesto fraude hipotecario.

Señalamientos por fraude hipotecario

Donald Trump informó que despedía a Cook debido a las acusaciones de que cometió fraude hipotecario. Bill Pulte, quien fue designado por Trump al frente de la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, lanzó los señalamientos la semana pasada.

Pulte alegó que Cook declaró en 2021 dos residencias principales —una en Ann Arbor, Michigan, y otra en Atlanta— para recibir mejores condiciones hipotecarias. Las tasas hipotecarias suelen ser más elevadas para una segunda vivienda o para inmuebles adquiridos con fines de alquiler.

El anuncio se produjo días después de que Cook aseguró que no dejaría su cargo a pesar de que Trump había pedido previamente su renuncia. La junta de la Fed está integrada por siete miembros, lo que significa que el movimiento de Trump podría tener profundas ramificaciones económicas y políticas.

Durante su anuncio, Trump aseguró que tenía la autoridad constitucional para despedir a Cook, pero hacerlo plantea preguntas sobre el control de la Fed como una entidad independiente.

El despido probablemente desencadene una batalla legal y Cook podría continuar en su puesto mientras el caso se abre paso en los tribunales. Cook tendría que librar la batalla legal como la parte perjudicada, sin contar con la Fed.

Se trata del más reciente intento del gobierno por tomar control sobre una de las pocas agencias independientes que quedan en Washington. Trump ha atacado en repetidas ocasiones al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no reducir su tasa de interés a corto plazo, e incluso ha amenazado con despedirlo.

Forzar a Cook a dejar la junta directiva de la Fed le daría a Trump la oportunidad de nombrar a una persona afín a su agenda. Trump ha dicho que únicamente designaría a funcionarios que estuvieran a favor de la reducción de tasas.

Con información de AP.