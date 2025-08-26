Acusan de asesinato a padres de bebé de siete meses en California. Foto: AP

RIVERSIDE, California (AP).- Los padres de un bebé de siete meses desaparecido en el sur de California fueron acusados ??de asesinato.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside acusó a Jake Haro, de 32 años, y a su esposa Rebecca Haro, de 41, de la muerte de su hijo Emmanuel, según documentos judiciales presentados el martes.

También se les acusa de presentar un informe policial falso, lo que constituye un delito menor.

Los Haro debían comparecer ante el juez el martes por la tarde. Se desconocía de inmediato si contaban con abogados.

El bebé no ha sido encontrado y las autoridades dijeron que creen que está muerto.

La pareja fue arrestada el viernes, poco más de una semana después de que Rebecca Haro declarara a las autoridades que estaba cambiando el pañal de su hijo afuera de una tienda en la comunidad de Yucaipa, en el condado de San Bernardino, cuando fue agredida y dejada inconsciente. Declaró a los agentes que, al despertar, su hijo ya no estaba.

Las autoridades afirmaron que posteriormente confrontaron a Rebecca Haro por inconsistencias en su relato y que ella se negó a cooperar. Registraron la casa de la familia en la comunidad de Cabazon, en el condado de Riverside.