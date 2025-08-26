Tormentas tropicales Juliette y Fernand avanzan sobre aguas abiertas en el Pacífico y Atlántico

La tormenta tropical Juliette en el océano pacífico, el lunes 25 de agosto de 2025. Foto: AP

MIAMI (AP) — Las tormentas tropicales Juliette y Fernand se desplazaban el martes por aguas abiertas, una en el océano Pacífico y otra en el Atlántico, mientras que algunos funcionarios continuaban lidiando con las secuelas del huracán Erin, que pasó cerca del Caribe norte y Estados Unidos la semana pasada.

No había avisos ni alertas costeras en efecto para ninguna de las tormentas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

La tormenta tropical Juliette no representaba una amenaza inmediata para tierra, según los meteorólogos. La tormenta se encontraba en el Pacífico, a unos 804 kilómetros (500 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México. Tenía vientos máximos sostenidos de 113 kilómetros por hora (70 millas por hora).

Avanzabe hacia el noroeste a 16 km/h (10 mph). Los pronosticadores dijeron que Juliette podría convertirse brevemente en un huracán el martes antes de debilitarse el miércoles.

En el Atlántico, la tormenta tropical Fernand también estaba lejos de tierra y se esperaba que permaneciera sobre aguas abiertas del océano. El martes se encontraba a unos 1.022 kilómetros (635 millas) al sur de Terranova con vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph) y se dirigía al noreste a 21 km/h (13 mph).

Los pronosticadores dijeron que Fernand podría convertirse en un ciclón postropical para la noche del miércoles.

Mientras tanto, fuertes marejadas del ahora disipado huracán Erin seguían golpeando el Caribe norte.

El martes, la policía en Puerto Rico informó el hallazgo del cuerpo de un surfista de 31 años que desapareció el domingo en la playa Kikita, en la costa norte del territorio estadounidense.

La Guardia Costera de Estados Unidos recuperó el lunes el cuerpo de un surfista de 37 años de un popular pero peligroso rompiente conocido como Chatarra, en la ciudad costera de Loiza, en el norte del territorio.

También el lunes, la policía localizó el cuerpo de un turista de 40 años de Nueva York que aparentemente había escalado unas rocas cerca del océano y fue arrastrado por una gran ola.

Un aviso de oleaje alto estuvo en efecto durante el fin de semana hasta el martes, con olas de más de 3 metros (10 pies) a lo largo de la costa norte de Puerto Rico.