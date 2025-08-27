Apedrean a Javier Milei durante una caravana electoral (Video)

La policía protege a Javier Milei y a su hermana Karina Milei de los objetos que les arrojaron los manifestantes durante un mitin previo a las elecciones legislativas provinciales en Lomas de Zamora. Foto: Natacha Pisarenko / AP

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que ser desalojado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires fue apedreada, aunque el gobierno aclaró que no hubo daños personales.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el presidente saludaba a la multitud asomado a un vehículo, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales.

VIDEO | El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado este miércoles durante un acto electoral después de que el vehículo en el que se desplazaba fuera apedreado. pic.twitter.com/bFd10d7uDW — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 27, 2025

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la Nación", denunció en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que atribuyó los lanzamientos a "militantes de la vieja política", dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo.

"Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado", lamentó. Adorni descartó que se hayan producido heridos y señaló que "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".