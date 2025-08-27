FBI identifica al asesino de niños en Minneapolis; lo califican como crimen de odio contra católicos

WASHINGTON (apro). – Kash Patel, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificó al asesino de Minneapolis como Robin Westman y calificó el ataque como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra católicos.

El atacante mató a dos niños, uno de 8 y otro de 10 años, además hirió a otros 14 menores y a 3 adultos, siete de ellos resultaron gravemente lesionados

Escuela católica atacada Foto: AP

“El FBI está investigando esta balacera como un acto de terrorismo doméstico y como un crimen de odio dirigido contra católicos”, escribió Patel en su cuenta oficial en la plataforma de X.

“Hubo dos fatalidades, una de 8 años y otra de 10, además 14 niños y 3 adultos resultaron heridos, el que disparó ha sido identificado como Robin Westman, un hombre que nació con el nombre de Robert Westman”, anotó el director del FBI.

La nueva balacera y asesinato masivo, ahora crimen de odio y acto de terrorismo doméstico, ocurrió esta mañana de miércoles dentro de la Iglesia de la Anunciación, cuando estudiantes de 4 hasta 8 años de la escuela religiosa atendían la celebración de una misa.

Brian O’Hara, el jefe del Departamento de Policía de Minneapolis, Minnesota, donde ocurrió la tragedia, informó a los medios de comunicación que Westman disparó contra los asistentes a la misa a través de las ventanas de la iglesia católica.

Luego de asesinar a los dos menores y dejar heridos a otras 17 personas salió del inmueble católico donde también se encuentran las aulas de docencia de kínder hasta 8 grado, y se fue al estacionamiento del lugar en donde con un disparo se quitó la vida.

Foto: AP

Patel agregó en su mensaje en X que el FBI continuará investigando y actualizando al público y a los familiares de las víctimas sobre el resultado de las pesquisas, que tras ser catalogadas como enfocadas a un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio, tienen un enfoque diferente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y condenó el acto asegurando que su gobierno llegará al fondo de las razones por las cuales se llevó a cabo el ataque.