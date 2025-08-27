Trump manda condolencias a víctimas de masacre en Minneapolis

Familiares de las víctimas de la nueva balacera y asesinato masivo registrado en una escuela católica en Minneapolis. Foto: AP

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manda condolencias a los familiares de las víctimas de la nueva balacera y asesinato masivo registrado en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, en la que dos niños fueron asesinados y 17 personas resultaron heridas.

He sido informado sobre la trágica balacera en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y se encuentran en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación, por favor únanse conmigo para rezar por todos los involucrados”, escribió Trump en su cuenta personal de Truth Social. Noticias Relacionadas Tiroteo en escuela católica deja 3 muertos, incluido el agresor, y 17 heridos en Minneapolis

Esta mañana de miércoles, un hombre entró a la Iglesia de la Anunciación, al sur de Minneapolis, en donde estudiantes de kínder y de primaria hasta el grado 8, rezaban en misa, y comenzó a disparar matando a dos menores e hiriendo a 17, siete de estos de gravedad.

Brian O’Hara, el jefe de la policía de la ciudad de Minneapolis informó a los medios de comunicación que el asesino solitario tras matar a los dos niños y herir a otras 17 personas, se salió de la iglesia para luego dispararse y quitarse la vida en el estacionamiento.

Lugar del tiroteo Foto: AP

Todas las víctimas son estudiantes de la escuela católica de la Iglesia de la Anunciación, cuyas edades oscilan de entre 4 hasta 8 años.

La Casa Blanca agregó que Trump llamó por teléfono al gobernador de Minnesota, Tim Waltz para expresarle sus condolencias por las víctimas mortales y por lo heridos, la cuales hizo extensas a los familiares de los niños sujetos a esta nueva masacre en Estados Unidos.

Waltz, excandidato a la vicepresidencia por el partido demócrata y compañero de fórmula de Kamala Harris, aceptó las condolencias y llamada de Trump pese a ser enemigos políticos acérrimos.

Por el momento el mandatario estadunidense no ha hecho mención sobre si tras el tiroteo promoverá un proyecto de ley para prohibir la venta indiscriminada de todo tipo de armas que son el común denominador en este tipo de tragedias tan comunes y constantes en las ciudades y pueblos de Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades de Minneapolis no han dado a conocer la identidad del asesino ni el tipo de arma o armas que usó para matar y herir a los menores de edad que rezaban en una misa.