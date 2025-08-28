Ataque de drones y misiles rusos mata a 15 personas y hiere a otras 48 en Kiev, Ucrania

Bomberos trabajando en el lugar de un edificio después de un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la mañana del jueves 28 de agosto de 2025. Foto: AP

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia bombardeó la capital de Ucrania con drones y misiles la madrugada del jueves, lo que incluyó un inusual ataque en el centro de la ciudad con al menos 15 muertos y 48 heridos, según las autoridades locales.

Fue el primer gran ataque ruso en Kiev en semanas, mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años trataban de avanzar. Rusia lanzó 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, según la Fuerza Aérea de Ucrania, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra.

Entre los muertos había cuatro niños de entre 2 y 17 años, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Se espera que las cifras aumenten. Los equipos de rescate estaban en el lugar para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros.

"Rusia elige balística en lugar de la mesa de negociaciones", dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en X tras el ataque. "Esperamos una respuesta de todos en el mundo que han pedido paz pero ahora más a menudo permanecen en silencio en lugar de tomar posiciones de principios".

El Ministerio ruso de Defensa dijo que había realizado un ataque contra bases aéreas militares y empresas "dentro del complejo militar-industrial de Ucrania" utilizando armas de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal.

"Todos los objetos designados fueron alcanzados", dijo el Ministerio en un comunicado.

El ministerio también dijo que derribó 102 drones ucranianos durante la noche, principalmente en el suroeste del país. Un ataque con drones provocó un incendio en la refinería de petróleo Afipsky en la región de Krasnodar, dijeron las autoridades locales, mientras que se informó de un segundo incendio en la refinería de Novokuibyshevsk en la región de Samara.

Los drones ucranianos han atacado repetidamente refinerías y otras infraestructuras petroleras en las últimas semanas en un intento de debilitar la economía de guerra de Rusia, lo que ha disparado los precios y dejado sin combustible a las estaciones de servicio en algunas regiones rusas.

Rusia golpea el centro de Kiev en un ataque inusual

Rusia lanzó drones señuelo, misiles de crucero y misiles balísticos, dijo Tkachenko. Al menos 20 ubicaciones en siete distritos de Kiev recibieron impactos. Casi 100 edificios resultaron dañados, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad, y miles de ventanas fueron destrozadas, comentó.

Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 563 drones y señuelos y 26 misiles en todo el país, dijo su Fuerza Aérea.

Ucrania ha intensificado la producción de armas nacionales para combatir la invasión rusa. Muchas fábricas de armas operan de manera encubierta, algunas incrustadas en áreas civiles con mejores defensas antiaéreas. Los ataques indiscriminados rusos que afirman apuntar a la industria de defensa ucraniana han matado a muchos civiles.

Los ataques rusos alcanzaron la parte central de Kiev, una de las pocas veces que los ataques rusos han llegado al corazón de la capital ucraniana desde el inicio de la invasión a gran escala. Los residentes limpiaban vidrios rotos y escombros de los edificios dañados.

Sophia Akylina dijo que su hogar sufrió daños.

"Es la primera vez que atacan tan cerca", dijo la joven de 21 años. "Las negociaciones no han dado resultado, lamentablemente la gente está sufriendo".

También se reportaron daños en el edificio de la delegación de la Unión Europea en Kiev y el edificio del British Council. El personal no resultó herido, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Rusia debe detener de inmediato sus ataques indiscriminados a la infraestructura civil y unirse a las negociaciones para una paz justa y duradera", dijo en una publicación en X.

Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE, dijo en una publicación en X que convocaría al enviado de Rusia al bloque de 27 naciones.

“Ninguna misión diplomática debería ser un objetivo. En respuesta, estamos convocando al enviado ruso en Bruselas”, escribió Kallas.

Tras el ataque al edificio de la UE, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, publicó un mensaje en X pidiendo el fin de los ataques.

"Esto debe detenerse. Aumentaremos la presión para poner fin a esta masacre", escribió.

El presidente francés Emmanuel Macron condenó el último ataque en su propia publicación en X.

"629 misiles y drones en una noche sobre Ucrania: este es el deseo de paz de Rusia. Terror y barbarie", escribió Macron.

Sacan cuerpos de los escombros

El humo se elevaba de la columna en ruinas que quedaba de un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Darnytskyi, que sufrió un impacto directo. Un hedor acre de material quemado flotaba en el aire mientras los bomberos trabajaban para contener el incendio.

En medio de la destrucción, los socorristas buscaban sobrevivientes y sacaban cuerpos. Una multitud esperaba cerca a que sus familiares fueran rescatados de los escombros. Entre ellos había un hombre que aún esperaba información sobre su esposa e hijo. Los cuerpos en bolsas negras fueron colocados a un lado del edificio.

Al menos 10 personas seguían desaparecidas por la tarde, según el Servicio de Emergencia de Ucrania.

Los residentes del vecindario dijeron que no era la primera vez que su distrito era atacado.

Oleksandr Khilko llegó al lugar después de que un misil impactara en el edificio residencial donde vive su hermana. Escuchó gritos de personas atrapadas bajo los escombros y sacó a tres sobrevivientes, incluido un niño.

"Es inhumano, atacar a civiles", dijo, con la ropa cubierta de polvo y las puntas de los dedos negras de hollín. "Con cada célula de mi cuerpo quiero que esta guerra termine lo antes posible. Espero, pero cada vez que suena la alarma de ataque aéreo, tengo miedo".

El operador ferroviario nacional de Ucrania, Ukrzaliznytsia, informó de daños en su infraestructura en las regiones de Vinnytsia y Kiev, que causaron retrasos y requirieron que los trenes usaran rutas alternativas.

Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz se han estancado

El ataque del jueves es el primer gran ataque combinado masivo de drones y misiles rusos que golpea Kiev desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska a principios de este mes para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

Aunque un esfuerzo diplomático para terminar la guerra pareció ganar impulso poco después de esa reunión, han surgido muy pocos detalles sobre los próximos pasos.

Los líderes occidentales han acusado a Putin de dar largas en los esfuerzos de paz y evitar negociaciones serias mientras las tropas rusas se adentran más en Ucrania. Esta semana, los líderes militares ucranianos admitieron que las fuerzas rusas han penetrado en una octava región de Ucrania buscando capturar más terreno.

Zelenskyy espera sanciones más severas de Estados Unidos para paralizar la economía rusa si Putin no parece actuar con seriedad para poner fin a la guerra. Reiteró esas demandas tras el ataque del jueves.

"Todos los plazos ya se han roto, docenas de oportunidades para la diplomacia arruinadas", dijo Zelenskyy.

Trump se mostró molesto esta semana por la demora de Putin en responder a una propuesta estadounidense para conversaciones de paz directas con Zelenskyy. Trump dijo el viernes que espera decidir los próximos pasos en dos semanas si no se programan conversaciones directas.