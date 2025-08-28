Naciones europeas inician proceso para reimponer sanciones nucleares a Irán en la ONU

Una bandera nacional de Irán ondea frente al edificio del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, Austria. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Francia, Alemania y el Reino Unido iniciaron el jueves un proceso para reimponer sanciones de Naciones Unidas sobre Irán debido a su programa nuclear, aislando aún más a Teherán luego que sus sitios atómicos fueran bombardeados repetidamente durante una guerra de 12 días con Israel.

El mecanismo, denominado "réplica" por los diplomáticos que lo negociaron en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con potencias mundiales, fue diseñado para ser a prueba de veto ante la ONU y podría entrar en vigor a partir de octubre.

Volverá a congelar los activos iraníes en el extranjero, detendrá los acuerdos de armas con Teherán y penalizará cualquier desarrollo de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas, apretando aún más la maltrecha economía del país.

El movimiento europeo inicia una cuenta regresiva de 30 días para que las sanciones regresen, un período en que probablemente se intensificará la diplomacia por parte de Irán, cuya negativa a cooperar con los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) inició la crisis. Es probable que Irán también emerja como un enfoque principal de la Asamblea General de la ONU cuando se reúna el próximo mes en Nueva York.

Los ministros de Relaciones Exteriores británico, francés y alemán indicaron que consideran la "réplica" como una forma de impulsar negociaciones con Teherán.

"Esta medida no señala el fin de la diplomacia: Estamos decididos a aprovechar al máximo el período de 30 días que ahora se abre para entablar un diálogo con Irán", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en la plataforma social X.

Su homólogo iraní Abbas Araghchi catalogó la medida como "injustificada, ilegal y carente de cualquier base legal" en una llamada con los cancilleres europeos.

“La República Islámica de Irán responderá adecuadamente a esta medida ilegal e injustificada”, sostuvo, sin dar detalles.

Irán ha amenazado anteriormente con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, potencialmente siguiendo a Corea del Norte, que, destacó, abandonó el tratado en 2003 y construyó armas atómicas después.

Europeos advirtieron a Irán sobre llegada de sanciones

Las tres naciones europeas advirtieron el 8 de agosto que Irán podría desencadenar el mecanismo de réplica cuando detuvo las inspecciones del OIEA tras los ataques israelíes al inicio de la guerra de 12 días entre ambos países en junio. Los ataques israelíes mataron a los principales líderes militares de Teherán e hicieron que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, buscara refugio.

Las naciones europeas activaron el proceso de sanciones a través de una carta al Consejo de Seguridad de la ONU. Francia y el Reino Unido también solicitaron que el consejo de 15 miembros celebrara consultas cerradas el viernes para discutir el incumplimiento de Irán, según un diplomático que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir información aún privada.

Hay una pequeña posibilidad de que la diplomacia cree una apertura para retrasar la fecha límite del 18 de octubre, después de la cual cualquier esfuerzo de sanciones probablemente enfrentará un veto. Irán probablemente necesitará reanudar negociaciones directas con Estados Unidos y proporcionar al OIEA acceso completo a sus sitios nucleares para obtener tal retraso.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, elogió la decisión de los europeos y dijo que Estados Unidos “permanece disponible para un compromiso directo con Irán”.

"La 'réplica' no contradice nuestra sincera disposición para la diplomacia, sólo la mejora", afirmó Rubio en un comunicado.

Recurrir al mecanismo de "réplica" probablemente aumentará aún más las tensiones entre Irán y Occidente, en un Oriente Medio aún convulso por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Al tiempo que se anunciaba la medida, Israel lanzó ataques dirigidos a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.

"Los líderes iraníes perciben una 'réplica' de sanciones como un esfuerzo occidental para debilitar indefinidamente la economía de Irán y quizás estimular un descontento popular suficiente para derrocar al régimen de Irán", indicó el jueves el Centro Soufan, un grupo de expertos con sede en Nueva York.

Irán parece resignado

Irán inicialmente minimizó la amenaza de regreso a las sanciones y no hizo grandes esfuerzos diplomáticos evidentes durante semanas después de la advertencia de Europa, aunque ha llevado a cabo un breve movimiento diplomático en los últimos días, lo que apunta a una situación de caos en su teocracia.

En Teherán, el rial se cotizaba el jueves a más de un millón por un dólar. En el momento del acuerdo de 2015 se cotizaba a 32.000 por dólar, un reflejo del colapso precipitado de la moneda desde entonces.

Ante una casa de cambio en Teherán, el residente Arman Vasheghani Farahani dijo a la AP que “muchos de nosotros sentimos una profunda sensación de incertidumbre y desesperación” por el colapso de la moneda provocado por las tensiones nucleares.

“¿Deberíamos seguir intentándolo, o es hora de rendirse? ¿Y cuánto tiempo durará esta situación?” preguntó. "Ningún funcionario parece dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo".

El problema es el enriquecimiento nuclear de Irán

Antes de la guerra en junio, Irán enriquecía uranio hasta un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%. También acumuló unas reservas con suficiente uranio altamente enriquecido para construir múltiples bombas atómicas, si así lo decidiera.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, aunque las naciones occidentales y el OIEA evalúan que Teherán tuvo un programa activo de armas nucleares hasta 2003.

No está claro cuánto afectaron los ataques de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares durante la guerra al programa de Irán.

Según el acuerdo de 2015, Irán acordó permitir al OIEA un acceso aún mayor a su programa nuclear que que la agencia tiene en otras naciones miembros. Eso incluía la instalación permanente de cámaras y sensores en sitios nucleares.

Pero los inspectores del OIEA, que enfrentaron restricciones crecientes en sus actividades desde que Estados Unidos se retiraron unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán en 2018, aún no han accedido a esos sitios. Mientras tanto, Irán ha dicho que trasladó uranio y otros equipos antes de los ataques, posiblemente a nuevos sitios no declarados que aumentan el riesgo de que los monitores pierdan el rastro del estado del programa.

El miércoles, los inspectores del OIEA estuvieron presentes para observar un reemplazo de combustible en el reactor nuclear de Bushehr en Irán, que funciona con asistencia técnica rusa.

Si bien los inspectores regresaron a Irán, el jefe del OIEA, Rafael Grossi, dijo a The Associated Press el miércoles que recuperar el acceso a instalaciones nucleares cruciales sigue siendo "un trabajo en progreso".

Rusia y China intentan ganar tiempo para Irán

El mecanismo del acuerdo expirará el 18 de octubre, lo que puso a las tres naciones europeas en una situación en que probablemente sienten que ahora es el momento de actuar. Según los términos, cualquier firmante del acuerdo puede declarar que Irán lo está incumpliendo, lo que reimpondría las sanciones.

Una vez expire, cualquier esfuerzo de sanciones podría ser vetado por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia, naciones que han brindado cierto apoyo a Irán en el pasado pero se mantuvieron al margen de la guerra de junio. China también ha seguido siendo un comprador importante de crudo iraní, algo que podría verse afectado si se restauran las sanciones.

Rusia anunció el jueves que Moscú y Beijing presentaron un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad, ofreciendo una extensión de seis meses del alivio de sanciones de la ONU. Rusia también asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, lo que probablemente ejerza presión adicional sobre los europeos para actuar.