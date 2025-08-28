Trump despide a la directora de centros de salud pública por no estar “alineada” a sus políticas

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS).- La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha despedido" a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Susan Monarez, a la que no considera ya "alineada" con las tesis del magnate republicano.

La portavoz de la Presidencia, Karoline Leavitt, explicó en rueda de prensa que en un primer momento el secretario de Sanidad, Robert Kennedy Jr., pidió a Monarez que dimitiera y, aunque se comprometió a hacerlo, "luego dijo que no".

"El presidente la ha despedido y está en todo su derecho", subrayó.

"El presidente tiene la autoridad de despedir a quien no esté alineado con su misión", declaró la portavoz, que considera "clara" la disparidad de criterios tras la difusión de un comunicado en el que los abogados de la responsable saliente de los CDC aseguran que "no dimitirá".

En esta nota, los abogados atribuían la destitución al rechazo de Monarez a aprobar determinadas directivas "poco científicas e imprudentes" y a acatar una renovación de personal. "Prefirió proteger a la población antes que servir a una agenda política", alegaron.

Nuevo director interino

El Gobierno estadounidense nombró este jueves al subsecretario del Departamento de Sanidad, Jim O'Neill, como nuevo director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en sustitución de Susana Monarez.

O'Neill, que asumió el cargo de subsecretario el pasado junio en una cartera en la que ya se desempeñó durante la Administración de George W. Bush, reemplazará así de forma interina a Monarez, quien impugnó su despido, según han confirmado fuentes del Departamento dirigido por Robert Kennedy Jr. al medio 'The Hill' sobre este hombre de negocios que ha dirigido la Fundación Thiel, financiada por un donante de Trump.