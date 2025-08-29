Trump retira la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris

MADRID (EUROPA PRESS). - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la retirada de la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta del país Kamala Harris, según confirmó un portavoz de Harris a la cadena Fox News.

Desde su retorno al poder, Trump ha retirado a antiguos altos cargos de la Administración de Joe Biden la protección que generalmente suele otorgar el Servicio Secreto para recortar gastos.

Harris, cabe recordar, fue la contendiente de Trump en las elecciones de noviembre del año pasado, que acabaron con la victoria del mandatario.