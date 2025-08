Ataque ucraniano con drones incendia depósito de petróleo ruso (Videos)

Un ataque nocturno de drones ucranianos a un depósito de petróleo cerca del balneario ruso del mar Negro en Sochi provocó un gran incendio, informaron el domingo funcionarios rusos, mientras los dos países se lanzaban sendos ataques y el presidente ucraniano anunciaba un intercambio de prisioneros.

Más de 120 bomberos intentaron extinguir el incendio, el cual se originó después de que los restos de un dron derribado impactaron un tanque de combustible, comentó el gobernador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, en Telegram.

Videos en redes sociales parecían mostrar enormes columnas de humo elevándose sobre el depósito de petróleo.

La autoridad de aviación civil de Rusia, Rosaviatsia, detuvo temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Sochi.

Más al norte, las autoridades de la región de Voronezh informaron que cuatro personas resultaron heridas en otro ataque ucraniano con drones.

El Ministerio de Defensa de Rusia manifestó que durante la noche del domingo sus defensas aéreas derribaron 93 drones ucranianos sobre Rusia y el mar Negro.

Mientras tanto, en el sur de Ucrania, misiles rusos impactaron una zona residencial en la ciudad de Mykolaiv, según los Servicios de Emergencia del Estado, hiriendo a siete personas.

La fuerza aérea ucraniana expresó el domingo que Rusia lanzó 76 drones y siete misiles contra Ucrania —de los cuales 60 drones y un misil fueron interceptados— pero otros 16 drones y seis misiles alcanzaron objetivos en ocho ubicaciones.

Los ataques se produjeron al final de una de las semanas más mortales en Ucrania en los últimos meses, después de que un ataque ruso con drones y misiles el jueves cobró 31 vidas, incluidas las de cinco niños, e hirió a más de 150 personas.

Los continuos ataques se producen después de que el presidente estadounidense Donald Trump fijó la semana pasada un plazo más corto al mandatario ruso Vladímir Putin — hasta el 8 de agosto— para mostrar progreso en sus esfuerzos de paz. Trump ha amenazado con imponer nuevas sanciones económicas contra Rusia si no se registra progreso alguno, aunque también ha expresado sus dudas sobre qué tan efectivas serían.

"Ya sabes, son personajes astutos, y son bastante buenos para evitar sanciones, así que veremos qué pasa", dijo Trump el domingo por la noche sobre los rusos.

El mandatario añadió que su enviado especial Steve Witkoff podría viajar el miércoles o jueves a Rusia, poco antes de que expire el plazo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció el domingo que Ucrania y Rusia han acordado intercambiar mil 200 prisioneros tras su última ronda de negociaciones en Estambul.

"Hay un acuerdo para intercambiar a 1.200 personas", escribió en la red social X, diciendo que se estaban elaborando las listas de individuos a intercambiar y que estaban trabajando para "desbloquear el regreso de nuestros civiles".

No hubo comentarios inmediatos de Rusia.

Zelenskyy agregó que discutió con altos funcionarios ucranianos "la vía de negociación – específicamente, la implementación de los acuerdos alcanzados durante las reuniones con la parte rusa en Estambul, así como los preparativos para una nueva reunión".

Cada una de las tres rondas de conversaciones entre los países este año ha resultado en intercambios de prisioneros pero no ha producido alto al fuego.