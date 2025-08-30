La Global Sumud Flotilla busca crear un corredor humanitario de Barcelona a la Franja de Gaza

BARCELONA, España (apro).- “Mi familia sigue en Gaza bajo bombardeo. Mi corazón está ahí. Mi corazón está con mi familia en Gaza y deberían ser desplazados. Sigo ahí, lo juro”, declaró la vocalista principal de Sol Band, Rahaf Shamali, después de participar en el evento Global Sumud Flotilla, que se realiza en el corazón de Barcelona.

La música del grupo palestino Sol Band movió las fibras más sensibles en el evento Global Sumud Flotilla que se realiza en el corazón de Barcelona, de donde decenas de barcos zarparán este domingo 31 de agosto hacia la franja palestina con el objetivo de abrir un corredor humanitario por mar y ofrecer ayuda al pueblo gazatí, actualmente en estado de hambruna.

“Mi familia me pidió grabar este evento para saber el sentir fuera de Gaza”, abundó Rahaf Shamali al término de su participación en el evento Global Sumud Flotilla, donde cientos de voluntarios trabajaron para convertir a Barcelona en la capital mundial de la solidaridad contra el genocidio en Gaza.

En el Moll de la Fusta, en el puerto de Barcelona, se congregaron decenas de personas con banderas de Palestina para protestar por el genocidio que comete Israel contra el pueblo gazatí y donde más de 210 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza en casi 23 meses de operaciones militares de Israel en el enclave palestino.

Apenas el martes 29 de agosto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció la creación del Distrito 11 ciudad de Gaza y ciudades palestinas, experiencia que se repite a lo ocurrido con Sarajevo tras la guerra de los Balcanes.

Durante tres días de actividades antes de que la flotilla internacional zarpe hacia la Franja de Gaza, participaron artistas y grupos musicales como Macaco, Clara Peya, Tribade, Muerdo y 3dnan Lobo Solitario, junto con artistas palestinos de la talla de Marwan, Sol Band, Althroode, Sofree, Makimakkuky y Sama Abdulhad.

De igual forma se realizan charlas y actividades político-culturales con la colaboración de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Comunitat Palestina, Sanitaris i Juristes per Palestina, ProCat, SODEPAU, Itaca y varios sindicatos.

Los organizadores de este evento resaltaron que entre los participantes de la flotilla está confirmada la activista Greta Thunberg, la actriz Susan Sarandon y el nieto de Nelson Mandela, Nkosi Mandela.

La Global Sumud Flotilla, conformada por alrededor de 50 embarcaciones y la participación de 44 países, es la mayor flota de la historia que partirá este domingo rumbo a Gaza desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria.

En esta iniciativa internacional participa una delegación mexicana conformada por artistas, activistas y periodistas como Carlos Pérez Osorio, Arlin Medrano, Dolores Pérez Lascarro, Karen Castillo, Ernesto Ledesma y Sol González Eguía.

La Sol Band está integrada por el cantante Mohammed Nasrallah, junto a Rahaf Shamali, Said Fadel (batería y percusiones) y Abdelkader Aboqassim (teclista) y con su música busca alzar la voz por el genocidio que sigue presente.

Cabe mencionar que este grupo musical palestino salió recientemente de la Franja de Gaza para lograr sobrevivir y seguir compartiendo su música de resistencia.

Su dolor aumenta porque se han enterado de la muerte de varios de sus familiares y de su director artístico, Saadi Mdoukh, víctima de un ataque israelí.

Como sobrevivientes, han confesado a varios medios de España que “nuestra responsabilidad es seguir hablando de Palestina, contar las historias de los palestinos que no tienen voz. Sentimos que podemos hacer algo a través de nuestras voces con canciones compuestas en las tiendas de campaña en Rafah, entre la destrucción y los escombros”.