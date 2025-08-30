Un ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí en la capital de Yemen

EL CAIRO (AP).- Un ataque aéreo israelí mató al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes hutíes en Saná, la capital de Yemen, según informaron los hutíes el sábado. Fue el funcionario hutí de mayor rango asesinado en la campaña israelí-estadunidense contra los rebeldes respaldados por Irán.

Ahmed al-Rahawi murió en el ataque del jueves en Saná junto con varios ministros, según informaron los rebeldes en un comunicado. Otros ministros y funcionarios resultaron heridos, añadió el comunicado sin proporcionar más detalles.

El primer ministro fue atacado junto con otros miembros de su gobierno controlado por los hutíes durante un "taller de rutina realizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado", según el comunicado de los hutíes.

El ataque del jueves tuvo lugar mientras la cadena de televisión, propiedad de los rebeldes, transmitía un discurso de Abdul Malik al-Houthi, el líder reservado del grupo rebelde, en el que compartía información actualizada sobre los últimos acontecimientos en Gaza y prometía represalias contra Israel. Altos cargos hutíes solían reunirse para ver los discursos pregrabados de al-Houthi.

Al-Rahawi no formaba parte del círculo íntimo de al-Houthi, encargado de los asuntos militares y estratégicos del grupo. Su gobierno, al igual que los anteriores, se encargaba de gestionar los asuntos civiles cotidianos en Saná y otras zonas bajo control de los hutíes.

El ataque que mató al primer ministro tuvo como objetivo una reunión de líderes hutíes en una villa en Beit Baws, una antigua aldea en el sur de Saná, según informaron tres líderes tribales a The Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El jueves, el ejército israelí afirmó haber "atacado con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, Yemen". A última hora del sábado, el ejército confirmó en un comunicado la muerte de al-Rahawi "junto con otros altos funcionarios". Añadió que entre las docenas de altos funcionarios que se encontraban en las instalaciones atacadas, estos eran responsables de "acciones terroristas" contra Israel.

"Yemen sufre mucho por la victoria del pueblo palestino", había dicho Al-Rahawi después de un ataque israelí la semana pasada que afectó una instalación propiedad de la principal compañía petrolera del país, controlada por los rebeldes en Saná, así como una planta de energía.

El ataque del 24 de agosto se produjo tres días después de que los hutíes lanzaran un misil balístico hacia Israel que su ejército describió como la primera bomba de racimo que los rebeldes lanzaban contra el país desde 2023.

El primer ministro, originario de la provincia sureña de Abyan, fue aliado del expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. Se alió con los hutíes cuando los rebeldes tomaron Saná y gran parte del norte y centro del país en 2014, iniciando la prolongada guerra civil. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Estados Unidos e Israel iniciaron su campaña aérea y naval contra los hutíes en respuesta a los ataques con misiles y drones de los rebeldes contra Israel y contra buques en el Mar Rojo. Los hutíes atacaron buques en respuesta a la guerra en Gaza, alegando que actuaban en solidaridad con los palestinos. Sus ataques de los últimos dos años han afectado gravemente el transporte marítimo en el Mar Rojo, por donde transitan aproximadamente un billón de dólares en mercancías al año.

Los ataques estadounidenses e israelíes causaron la muerte de decenas de personas en Yemen. En abril, un ataque estadounidense impactó una prisión que albergaba a migrantes africanos en la provincia norteña de Sadaa, matando al menos a 68 personas e hiriendo a otras 47.

Ahmed Nagi, un importante analista sobre Yemen del Crisis Group International, un grupo de expertos con sede en Bruselas, calificó el asesinato del primer ministro hutí como un “grave revés” para los rebeldes.

Dijo que esto marca un cambio de rumbo de Israel desde atacar la infraestructura de los rebeldes a atacar a sus líderes, incluyendo figuras militares de alto rango, lo que “representa una amenaza mayor a su estructura de mando”.

En mayo, la administración Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de que se pusieran fin a los ataques contra buques. Sin embargo, los rebeldes afirmaron que el acuerdo no incluía la suspensión de los ataques contra objetivos que consideraban aliados con Israel.