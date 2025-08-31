Terremoto en Afganistán: al menos 250 muertos y 500 heridos

Una de las imágenes que circularon en redes sobre el sismo. Foto: @Zarifa_Ghafari

MADRID (EUROPA PRESS).- Alrededor de 250 personas han muerto y 500 han resultado heridas a consecuencia de un sismo de 6.0 que ha sacudido en las últimas horas de este domingo el este de Afganistán, en su frontera con Pakistán donde también se han sentido los temblores y réplicas.

La Autoridad de Preparación para Desastres Naturales de la provincia de Kunar, en el noreste de Afganistán, confirmaron esta cifra en un comunicado recogido por la cadena de televisión Tolo News, en el que han precisado que se trata de un balance preliminar sobre los distritos de Nurgal, donde varias aldeas han quedado sepultadas, Sawkay, Watapur, Manogi y Chapa Dara.

Horas antes, el portavoz de los servicios sanitarios de la provincia vecina de Nangarhar, Ajmal Darwaish, confirmó al menos nueve fallecidos y 25 heridos, mientras que también se han registrado decenas de damnificados en la provincia de Lagmán.

El terremoto tuvo lugar a las 23.47 horas locales con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés), al que han seguido dos réplicas de 5.2 y 4.7 cada una.

I was asked about the impact of last night’s late-night 6.0-magnitude earthquake that left hundreds dead in Afghanistan, particularly Kunar and Nangarhar provinces pic.twitter.com/ZmfRqnoSeq — Ali M Latifi ???? (@alibomaye) September 1, 2025

El portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró en declaraciones recogidas por esta cadena de televisión afgana que las autoridades emplearán "todos" los recursos para ayudar a la población, mientras que equipos de rescate de provincias cercanas al epicentro del seísmo prestarán asistencia a aquellas afectadas.

En Pakistán, se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en Chakwal, Taxila, Wah Cantt y Lahore, en Peshawar, Mardan, Murree y zonas aledañas, si bien hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales, según recoge la cadena Geo TV.