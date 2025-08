Mujeres en huelga de hambre exigen que Israel devuelva el cuerpo de activista palestina asesinado

UMM AL-KHAIR, Cisjordania (AP).- Casi dos docenas de mujeres beduinas, vestidas de negro, estaban sentadas en el suelo de una modesta choza que se asaba bajo el sol del desierto de Cisjordania ocupada por Israel. La habitación estaba en silencio, las mujeres inmóviles.

Las mujeres están en huelga de hambre para exigir a las autoridades israelíes que liberen el cuerpo de un querido líder comunitario, asesinado durante un enfrentamiento con un colono judío la semana pasada. Aseguran que continuarán hasta que los restos del hombre sean devueltos para su entierro en su ciudad natal, Umm al-Khair.

Testigos afirmaron que Awdah Al Hathaleen fue asesinado a tiros por un colono israelí radical durante un enfrentamiento grabado en video. Las autoridades israelíes afirmaron que solo devolverían el cuerpo si la familia aceptaba ciertas condiciones para "evitar el desorden público". Los aldeanos afirman que estas incluyen limitar la asistencia a un funeral que normalmente reuniría a cientos de personas y enterrarlo por la noche en una ciudad cercana.

“Queremos que lo entierren aquí en Umm al-Khair y que tenga un funeral digno sin condiciones. ¿Qué hicimos para merecer este trato? No hicimos nada”, dijo su madre, Khadra Hathaleen, de 65 años, quien se encuentra entre las docenas de mujeres de entre 15 y 70 años de la aldea que están en huelga.

La huelga de hambre, que cumple su sexto día el martes, marca una inusual protesta pública de un grupo de mujeres beduinas acostumbradas a guardar luto en privado. Su acción refleja su indignación por la muerte de Awdah, así como lo que perciben como un intento de Israel de imponer condiciones irrazonables que violan sus costumbres, creencias y su derecho a la tierra que les rodea.

Pero más allá de eso, afirman que se han visto obligadas a alzar la voz tras los repetidos ataques de colonos y las incursiones israelíes contra sus esposos, hijos y padres. Para colmo de indignación, el colono sospechoso del tiroteo, Yinon Levi, fue liberado rápidamente de su arresto domiciliario por un tribunal israelí.

Su historia ganó un Oscar, pero su sufrimiento continúa

La difícil situación de los palestinos en esta zona de Cisjordania, conocida como Masafer Yatta, fue presentada en “No Other Land”, un documental ganador del Oscar sobre la violencia de los colonos y la vida bajo el régimen militar israelí.

Al Hathaleen, activista política y profesora de inglés, colaboró en la película y fue amiga cercana de sus codirectores palestinos.

Documenta la vida en una región donde los residentes judíos construyen nuevos asentamientos y amplían los antiguos en las colinas que rodean las aldeas palestinas, mientras excavadoras militares israelíes llegan con frecuencia para demoler viviendas palestinas que, según afirman, constituyen construcciones ilegales. Los palestinos afirman que es casi imposible obtener permisos israelíes para construir en sus tierras.

Cuatro palestinos han sido asesinados por colonos este año, según datos de la ONU.

Testigos afirmaron que el enfrentamiento que provocó la muerte de Al Hathaleen comenzó después de que colonos excavaran en tierras de la aldea. Algunos palestinos lanzaron piedras después de que un excavador hiriera a un joven de la aldea, según testigos. El ejército israelí afirmó que, durante el enfrentamiento, los palestinos lanzaron piedras contra un civil israelí, quien abrió fuego contra los "terroristas".

Levi, un conocido colono sometido a sanciones internacionales por violencia contra palestinos, fue arrestado brevemente la semana pasada. Fue liberado rápidamente de su arresto domiciliario, tras dictaminar un juez que no había pruebas de que Levi disparara las balas fatales.

Un video grabado por un testigo palestino muestra a Levi disparando dos veces y forcejeando con un grupo de palestinos desarmados. En la grabación, Levi acusa al grupo de lanzarle piedras. No se muestra dónde impactaron sus disparos.

Pero los residentes dijeron que él disparó la bala que alcanzó a Al Hathaleen en el pecho y que nadie más en el encuentro estaba armado.

El ejército y la policía israelíes no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre quién más pudo haber disparado el tiro mortal. No fue posible contactar a Levi para que hiciera declaraciones; varias llamadas a su teléfono no obtuvieron respuesta.

Tras el asesinato, las fuerzas israelíes regresaron a la aldea y arrestaron a 18 hombres. Los aldeanos afirmaron que al menos uno permanece en prisión; los huelguistas de hambre también exigen su liberación.