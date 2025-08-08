Derrumbe de puente colgante en China deja cinco muertos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco personas murieron y 24 resultaron heridas este miércoles 6 de agosto tras el derrumbe de un puente colgante en el noroeste de China, informó la agencia de noticias Xinhua.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió alrededor de las 18:18 horas (hora local) en el distrito de Zhaosu, en el norte de Xinjiang, cuando uno de los cables colgantes del puente se rompió y lo inclinó, provocando la caída de 29 personas al suelo.

Las autoridades locales indicaron que 22 heridos sufrieron lesiones menores, mientras que otros dos resultaron graves. Los cuerpos de emergencia y seguridad aseguraron la zona y trasladaron a los afectados a hospitales cercanos para recibir atención médica inmediata.

URUMQI, Aug. 6 (Xinhua) -- A suspension bridge accident at a scenic spot in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region left five people dead and 24 others injured, local authorities said Wednesday.



The accident occurred at 6:18 p.m. on Wednesday in Zhaosu County,… pic.twitter.com/2CWfb1eEMk — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 6, 2025

Aunque ninguno de los heridos está en riesgo de muerte, cinco personas perdieron la vida al momento del incidente.

El sitio panorámico fue cerrado temporalmente por las autoridades, quienes informaron que ya está en marcha la investigación correspondiente para determinar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades.

China es el país con más puentes colgantes a nivel mundial, con las construcciones más largas y altas del mundo, como el puente de Xihoumen y el puente Aizhai, entre otros.

Este tipo de atracciones se han convertido en estructuras icónicas por sus vistas panorámicas y diseños eficientes para cruzar terrenos y cuerpos de agua, sin embargo, han sido escenario de numerosos accidentes en distintos países.

Uno de los más letales fue en 2022, en la India, cuando el derrumbe de un puente colgante de 150 años de antigüedad en el estado de Gujarat, provocó la muerte de 137 personas, entre ellas más de 50 niños.

120 personas murieron tras la caída de un puente colgante en el río MACHHU,en la ciudad de MORBI! pic.twitter.com/00sERcHKxS — CARLOS AGUIAR - GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) October 31, 2022

De acuerdo con los informes, el puente ubicado en la ciudad de Morbi, colgaba a 233 metros de altura y fue reabierto después de haber sido sometido a renovaciones.

Las víctimas se dirigían a una festividad religiosa cuando los cables que sujetaban la plataforma cedieron y la estructura cayó al río que estaba debajo. En redes sociales se viralizaron imágenes del incidente, donde se observa el fuerte movimiento de la estructura antes de su repentino derrumbe.

Las autoridades locales llevaron a cabo un operativo de rescate con submarinos en la zona para encontrar a los cientos de personas desaparecidas.

Otro caso ocurrió en 2007, cuando un puente colgante que atravesaba el río Bheri en Nepal, se derrumbó con más de 400 personas que lo cruzaban. El incidente dejó al menos 16 muertos y 25 desaparecidos.