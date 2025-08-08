La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza

MADRID (EUROPA PRESS).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exigió este viernes a Israel que detenga inmediatamente la operación que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado esta madrugada para ocupar la ciudad de Gaza y consolidar su control sobre el enclave palestino.

Turk entiende este plan de Netanyahu como "la conquista militar completa de la Franja de Gaza" y denunció que se trata de un acto contrario al dictamen de la Corte Internacional de Justicia que exige a Israel que ponga fin a su política de ocupación.

Turk ha avisado que la ocupación de la ciudad de Gaza desembocará en un nuevo "desplazamiento forzado masivo", teniendo en cuenta en la ciudad hay ahora mismo unos 800 mil palestinos, la mayoría expulsados previamente de otras zonas del enclave, así como "en más asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces".

"La guerra en Gaza debe terminar ahora, y los israelíes y los palestinos deben trabajar codo con codo, en paz", indicó Turk antes de pedir a Israel que, "en lugar de recrudecer esta guerra, dedique todos sus esfuerzos a salvar las vidas de los civiles en Gaza y permita el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria".

Turk, por último, llama tanto a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de los grupos armados palestinos, como de los palestinos detenidos de manera arbitraria por Israel, que deben ser puestos en libertad "de manera inmediata e incondicional".