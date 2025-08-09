El CEO de Intel responde después de que Trump pidiera su renuncia

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, pronuncia un discurso durante la feria Computex 2025 en Taipéi, Taiwán, el lunes 19 de mayo de 2025. Foto: Foto AP/Chiang Ying-ying, archivo

(AP).- El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, dice que "siempre ha actuado dentro de los más altos estándares legales y éticos" después de que el presidente Donald Trump dijera que debería renunciar.

El jueves, Trump declaró en la plataforma Truth Social: “El director ejecutivo de Intel está en un profundo conflicto y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención!”.

La publicación de Trump llegó después de que el senador Tom Cotton enviara una carta al presidente de Intel, Frank Yeary, expresando su preocupación por las inversiones y los vínculos de Tan con empresas de semiconductores que, según se informa, están vinculadas al Partido Comunista Chino y al Ejército Popular de Liberación, y preguntó a la junta si Tan había cedido sus intereses en estas empresas para eliminar cualquier conflicto de intereses.

No quedó claro inmediatamente el jueves si Tan, quien asumió como CEO de Intel en marzo, había cedido sus intereses en las empresas.

La rivalidad económica y política entre Estados Unidos y China se centra cada vez más en los chips de computadora, la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales que se espera que den forma a las economías y los conflictos militares futuros.

Intel dijo en un comunicado que está “profundamente comprometido con el avance de los intereses de seguridad nacional y económica de Estados Unidos y está realizando inversiones significativas alineadas con la agenda “Estados Unidos Primero” del presidente.

Tan también abordó la situación, diciendo en un mensaje a los empleados que circulaba información errónea sobre sus funciones anteriores en Walden International y Cadence Design Systems y que siempre había seguido los estándares adecuados.

Tan también dijo que Intel estaba en contacto con la administración Trump.

“Estamos colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados y asegurarnos de que cuenten con la información veraz”, declaró Tan. “Comparto plenamente el compromiso del presidente con el avance de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, agradezco su liderazgo para impulsar estas prioridades y me enorgullece dirigir una empresa tan fundamental para estos objetivos”.

Las acciones de la compañía subieron ligeramente en las operaciones previas a la apertura del mercado el viernes.