Fuerza Aérea de EU negará pago de jubilación a militares transgénero que sean separados del servicio. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció el jueves que negará a todos los militares transgénero con entre 15 y 18 años de servicio la opción de jubilarse anticipadamente y, en su lugar, los separará sin beneficios de jubilación. Un sargento de la Fuerza Aérea se declaró "traicionado y devastado" por la medida.

La medida significa que los militares transgénero ahora tendrán que enfrentarse a la opción de aceptar un pago de separación de suma global ofrecido a las tropas subalternas o ser retirados del servicio.

Un portavoz de la Fuerza Aérea declaró a The Associated Press que, si bien a los militares con entre 15 y 18 años de servicio honorable se les permitió solicitar una excepción a la política, ninguna de estas fue aprobada. Aproximadamente una docena de militares recibieron una notificación prematura de que podrían jubilarse antes de que se revocara la decisión, según el portavoz, quien habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la política interna de la Fuerza Aérea.

Un memorando emitido el lunes anunciando la nueva política, que fue revisado por AP, decía que la decisión de negar los beneficios de jubilación se tomó "después de una cuidadosa consideración de las solicitudes individuales".

Todos los miembros transgénero de la Fuerza Aérea están siendo separados del servicio bajo las políticas de la administración Trump .

El proceso de separación ha encontrado algunos obstáculos

Esta medida se produce después de que la Corte Suprema autorizara al Pentágono, a principios de mayo, a proceder con la prohibición del servicio militar de todas las tropas transgénero. Días después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció una política que ofrecería a las tropas transgénero que actualmente prestan servicio militar abiertamente la opción de retirarse voluntariamente y recibir una cuantiosa indemnización única por separación del servicio, o ser separadas involuntariamente más adelante.

Un funcionario del Pentágono dijo a los periodistas en mayo que consideraban que la política implicaba tratar “con dignidad y respeto a cualquier persona afectada por ella”.

Sin embargo, a fines de julio, las tropas transgénero le dijeron a Military.com que consideraban que todo el proceso de separación, que incluyó revertir sus registros de servicio a su género de nacimiento, era “deshumanizante” o “cruel abiertamente”.

Shannon Leary, abogada que representa a personas LGBTQ+ en casos de discriminación laboral, afirma que prevé demandas que impugnen la decisión del jueves. "Parece bastante arbitraria y cruel", declaró. "Estos militares han dedicado su vida a servir a nuestro país".

Normalmente, dijo Leary, cuando se ofrece la jubilación anticipada en las fuerzas armadas, está disponible para todos los miembros con más de 15 años de servicio. Añadió que espera que otras ramas del servicio sigan el ejemplo de la Fuerza Aérea.

Un miembro del servicio de la Fuerza Aérea dice que está "devastado"

Logan Ireland, sargento mayor de la Fuerza Aérea de EE. UU. con 15 años de servicio, incluyendo un despliegue en Afganistán, es uno de los aviadores afectados por esta política. «Me siento traicionado y devastado por la noticia», declaró.

Ireland afirmó que le informaron que le estaban negando la jubilación el miércoles cuando su cadena de mando, "con lágrimas en los ojos", le dio la noticia.

Las autoridades han informado que, al 9 de diciembre de 2024, había 4240 soldados diagnosticados con disforia de género en servicio activo, la Guardia Nacional y la Reserva. Los funcionarios del Pentágono han decidido utilizar esta condición y su diagnóstico como principal método para identificar a los soldados trans.

Sin embargo, no todas las personas transgénero tienen esta condición, ya que no todas las personas transgénero la padecen. Por lo tanto, se cree que el número real de personas transgénero dentro de los aproximadamente dos millones de efectivos militares podría ser mayor.

Bajo la última política, las tropas en servicio activo tenían hasta el 6 de junio para identificarse voluntariamente y recibir un pago, mientras que las tropas de la Guardia Nacional y la Reserva tenían hasta el 7 de julio. Los funcionarios del Pentágono dijeron previamente a los periodistas que planean apoyarse en los comandantes y en los exámenes médicos anuales existentes para encontrar a cualquier miembro del servicio transgénero que no se presente.