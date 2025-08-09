Lo denunció más de 10 veces por maltrato: sus últimas palabras fueron "me han pegado mis hijos"

Prisión preventiva para el hijo de Felipe Hernández por presunto homicidio. La víctima lo había denunciado en múltiples ocasiones durante años.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Felipe Hernández, un comerciante de 64 años, murió el 19 de julio en Molina de Segura, Murcia, tras ser agredido físicamente. Su hijo mayor, de 35 años, ingresó en prisión provisional como presunto autor de un delito de homicidio, mientras que su hija, de 31 años, quedó en libertad provisional investigada por presunta omisión del deber de socorro.

El suceso ocurrió dentro de la tienda de tejidos propiedad de la víctima. Grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que el hijo de Hernández entra al local acompañado de su hermana. En las imágenes se observa cómo el hombre presuntamente golpea a su padre, lo lanza contra una pared y posteriormente contra el suelo, donde continúa la agresión.

Tras la agresión, Hernández logró salir del local por sus propios medios. Testigos y reportes policiales indican que cruzó la calle y se desplomó momentos después. Personas que se encontraban en la zona, incluidos vecinos con conocimientos médicos, intentaron reanimarlo sin éxito. Las últimas palabras que se le atribuyen antes de fallecer fueron: "Me han pegado mis hijos".

¿Un historial de violencia documentado?

Previo a su muerte, Felipe Hernández había interpuesto múltiples denuncias por violencia y acoso en contra de sus hijos. El número exacto varía según los reportes de distintos medios, que citan entre ocho y doce denuncias.

Las denuncias documentaban presuntos robos, acoso en su lugar de trabajo y amenazas. Una de las amenazas reportadas fue: "no vamos a parar hasta que te pase algo". Familiares de la víctima han declarado a medios que Hernández solicitó una orden de alejamiento contra sus hijos en al menos tres ocasiones, las cuales no fueron concedidas.

El abogado de Hernández, Eduardo Simó, y el hermano de la víctima, José Hernández, han señalado que el conflicto se intensificó en los últimos años. Según sus declaraciones, el acoso por parte de los hijos se habría originado tras la separación de Hernández de su exesposa, hace aproximadamente 12 años, y se agudizó cuando él inició una nueva relación sentimental.

La disputa familiar y las versiones encontradas

Los hijos, según se ha reportado, acusaban a su padre de no contribuir económicamente con la familia. Sin embargo, tanto el abogado como el hermano de la víctima han desmentido esta versión, asegurando que Hernández había cedido a su exesposa e hijos la mayor parte de su patrimonio, que incluía una sociedad con varios inmuebles, al momento de la separación.

Según estas versiones, Hernández solo había conservado la propiedad de la tienda de tejidos, un negocio familiar heredado de su padre, y dos plazas de garaje. Disputas por el alquiler de estas cocheras habrían sido uno de los detonantes de las discusiones recientes.

La familia de Felipe Hernández ha manifestado su intención de reactivar las denuncias previas que no llegaron a juicio para que sean consideradas en el proceso judicial por el homicidio.

Situación judicial de los implicados

El juzgado de guardia de Molina de Segura decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo mayor de Felipe Hernández, de 35 años y licenciado en Derecho, como presunto autor de un delito de homicidio.

Para la hija, de 31 años y médico de profesión, quien estuvo presente durante la agresión, se dictó libertad provisional con la obligación de comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes. Se le investiga por la presunta omisión del deber de socorro. El auto del juzgado considera que existen indicios suficientes que señalan al hijo como autor del homicidio de un hombre "maltratado psicológicamente durante años".