Miguel Uribe Turbay cae en estado crítico tras sufrir una hemorragia

BOGOTÁ, Colombia (AP).- El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien recibió un disparo en junio durante un mitin de campaña en Bogotá y permanece hospitalizado, sufrió una hemorragia en su sistema nervioso y nuevamente se encuentra en estado crítico, informaron las autoridades el sábado.

La clínica Fundación Santa Fe que lo atiende indicó en un comunicado que Uribe Turbay requirió “procedimientos neuroquirúrgicos urgentes” para estabilizarlo, agregando que fue colocado bajo sedación profunda para ayudar a su recuperación.

Uribe Turbay recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, mientras pronunciaba un discurso de campaña en un parque el 7 de junio. Desde entonces, permanece en una unidad de cuidados intensivos en estado grave con episodios de leve mejoría.

Dos meses después del ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, publicó el siguiente mensaje en Instagram: “Mi dulce amor, te extraño tanto que me parte el alma. Vuelve conmigo, si Dios quiere”.

Seis personas han sido procesadas por el ataque, mientras que un menor que colaboraba en la investigación se fugó de un centro de detención.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Camilo González Ardilla, alias “El Costeño”, a quien las autoridades atribuyen como el planificador y organizador del atentado y considerado clave para ayudar a los investigadores a localizar a sus autores intelectuales.