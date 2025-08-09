Un sismo de magnitud 5.9 sacude la costa suroeste de Guatemala. Foto: Foto AP/Moisés Castillo

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).- Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala el sábado. No hubo reportes inmediatos de daños.

El sismo se produjo a unos 100 kilómetros al sur-suroeste de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 9 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En redes sociales, se reportó un temblor en la capital de Guatemala y otras zonas. El sismo también se sintió en partes del sur de México.

Los terremotos son frecuentes en Guatemala. El país centroamericano se ubica sobre una importante zona de falla que sirve de límite entre las placas norteamericana y caribeña.