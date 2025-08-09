Zelenski advierte que Ucrania no cederá territorio a Rusia previo a la reunión de Trump con Putin

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, insistió este sábado en que no cederá territorio ucraniano a Moscú y criticó que se deje de lado a Kiev en el proceso de negociaciones de paz para poner fin al conflicto después de que su homólogo estadunidense, Donald Trump, haya anunciado que se reunirá la próxima semana con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska.

"Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante", resaltó en un discurso en el que asegura que "la respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania" y que Kiev "no recompensará a Rusia" por haber iniciado la agresión contra su país.

Zelenski afirmó que está dispuesto a colaborar con Trump, así como con el resto de socios europeos, para lograr "una paz real y duradera que no se derrumbe por los deseos de Moscú", si bien criticó la reunión por no contar con presencia ucraniana.

"El presidente Trump anunció los preparativos para su reunión con Putin en Alaska: muy lejos de esta guerra que se desata en nuestra tierra, contra nuestro pueblo, y que, de todos modos, no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", ha argüido.

El asesor de política exterior del presidente Putin, Yuri Ushakov, confirmó el encuentro entre ambos líderes en Alaska. "Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada se celebre en Alaska", dijo, según la agencia TASS.