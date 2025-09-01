Devastador terremoto en Afganistán destruye aldeas y deja más de 800 muertos y dos mil 500 heridos

Afganos donan sangre para las víctimas del sismo . Foto: Ministerio afgano de Salud Pública via AP

KABUL, Afganistán (AP).— Desesperados, los afganos cavaron entre los escombros en plena noche en busca de sus seres queridos desaparecidos después de que un fuerte terremoto matara a más de 800 personas e hiriera al menos 2 mil 500 en el este de Afganistán , según cifras proporcionadas el lunes por el gobierno talibán.

El sismo de magnitud 6.0 del domingo por la noche afectó a varias localidades en la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad en la vecina provincia de Nangarhar, y causó daños extensos.

El temblor se reportó a las 11:47 de la noche, con epicentro 27 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a apenas ocho kilómetros de profundidad. Los terremotos más superficiales tienden a causar más daños. Después se produjeron varias réplicas.

Imágenes mostraban a rescatistas sacando a personas heridas en camillas de edificios colapsados hacia helicópteros mientras la gente cavaba frenéticamente a mano entre los escombros.

La mayoría de las víctimas se produjeron en la provincia de Kunar, según cifras proporcionadas por Zabihullah Mujahid, vocero del gobierno talibán, en una conferencia de prensa.

Los edificios en Afganistán tienden a ser construcciones de poca altura, principalmente de concreto y ladrillo, con viviendas en áreas rurales y periféricas hechas de ladrillos de barro y madera. Muchas son de construcción precaria.

Un residente del distrito de Nurgal, una de las áreas más afectadas en Kunar, dijo que casi toda la aldea se había derrumbado.

"Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros", dijo el aldeano, que no dio su nombre.

"Necesitamos ayuda aquí", suplicó. "Necesitamos que la gente venga aquí y se una a nosotros. Dejemos sacar a las personas que están enterradas. No hay nadie que pueda venir y sacar los cuerpos de debajo de los escombros". Las casas colapsaron y la gente gritaba pidiendo ayuda.

El este de Afganistán es montañoso, con áreas remotas. El terremoto ha empeorado las comunicaciones.

Un sobreviviente describió cómo las casas se derrumbaban ante sus ojos y la gente gritaba pidiendo ayuda.

Sadiqullah, que vive en el área de Maza Dara en Nurgal, dijo que fue despertado por un fuerte estruendo que sonaba como una gran tormenta acercándose. Como muchos afganos, usa solo un nombre.

Corrió hacia donde dormían sus hijos y rescató a tres de ellos. Estaba a punto de regresar para buscar al resto de su familia cuando la habitación se derrumbó sobre él.

"Estaba medio enterrado e incapaz de salir", dijo a The AP por teléfono desde el Hospital de Nangarhar. "Mi esposa y dos hijos están muertos y mi padre está herido y en el hospital conmigo. Estuvimos atrapados durante tres o cuatro horas hasta que personas de otras áreas llegaron y me sacaron".

Se sintió como si toda la montaña temblara, dijo.

" Las operaciones de rescate están en marcha y equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul han llegado al área", dijo Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

Zaman dijo que muchas áreas no habían podido reportar cifras de víctimas y que "se esperaba que los números cambiaran" a medida que se informaran las muertes y lesiones. El portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que "se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas".

Jalalabad es una ciudad comercial bulliciosa debido a su proximidad con el vecino Pakistán y a un importante cruce fronterizo entre los países. Aunque tiene una población de aproximadamente 300.000 personas según el municipio, se cree que su área metropolitana es mucho más grande.

Jalalabad también cuenta con una considerable agricultura y ganadería, incluyendo frutas cítricas y arroz, con el río Kabul que fluye a través de la ciudad.

Un terremoto de magnitud 6,3 golpeó Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos cuatro mil personas perecieron.

La ONU dio un número de muertos mucho menor, de aproximadamente mil 500. Fue el desastre natural más mortífero que ha golpeado Afganistán en la memoria reciente.