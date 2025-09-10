El cuarto apagón en un año deja a Cuba sumida en la oscuridad

Por cuarta vez en menos de un año, el sistema eléctrico de Cuba colapsó. El nuevo apagó tuvo lugar a las 9:14 de la mañana de este miércoles. El Ministerio de Energía y y la Unión Eléctrica Nacional explicó que se produjo "una desconexión total del sistema”, que ha afectado toda la isla, de más de 10 millones de habitantes.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aseguró que el restablecimiento de la electricidad comenzó desde la misma mañana del miércoles, pero el proceso de reconexión ha tardado días en apagones anteriores. El primer ministro, Manuel Marrero, llamó a la calma desde el Despacho Nacional de Cargas, al afirmar que existe “una estrategia bien definida” para restablecer el servicio.

La capacidad de generación de la isla estaba a menos del 10% de la demanda a media tarde de este miércoles, siete horas después del apagón.

Las causas del apagón continúan bajo investigación, aunque el ministerio ha deslizado que “puede estar asociada a una salida inesperada” de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, ubicada en Matanzas, en el occidente la isla.

El director de la termoeléctrica, Mario Sabines Lorenzo, informó en redes sociales que “una señal falsa en la automática” habría provocado la desconexión.

El funcionario agregó que “todas las instituciones de salud cuentan con respaldo energético y están operando con normalidad”, mientras que el Minem ha puesto en marcha “microsistemas eléctricos, que dan servicio a objetivos vitales en la mayoría del territorio nacional”, según informó la cartera a través de X.

Para reiniciar el sistema de la termoeléctrica, la central debe recibir energía “desde fuera para iniciar el arranque”, detalló Sabines. Solo hasta ese momento, se conocerá “si existen daños relacionados con la salida abrupta del SEN [Sistema Eléctrico Nacional]”.

La termoeléctrica Antonio Guiteras ya provocó dos apagones recientemente: el 18 de octubre de 2024 y en diciembre de ese año. Entre medias, la isla quedó en penumbras en noviembre tras el paso del huracán Rafael. Antes del incidente de de este miércoles, una avería en una subestación cortó el suministro por 36 horas seguidas en marzo de este año.

En la calle, los semáforos dejaron de funcionar y los comercios bajaron la persiana. Muchos trabajadores regresaron a sus casas. “Es complicado, estresante y frustrante también”, expresó Ernesto Gutiérrez a la agencia Reuters en la tarde de este miércoles.

“Cocinamos con leña y carbón, así que tenemos que ajustar nuestros horarios".

Danai Hernández, también residente de La Habana, relató: “Salí del trabajo y voy a casa a organizar todo. En redes sociales, dicen que están trabajando para restablecer la electricidad, así que tenemos que esperar porque no tenemos otra opción”.

Una nación a oscuras

En agosto, Cuba registró un promedio diario de 14 horas y 54 minutos sin electricidad, según el informe más reciente del Ministerio de Energía y Minas. Un mes antes la media fue de 15 horas y 50 minutos.

Las regiones más afectadas son las ubicadas en el oriente de la isla. En provincias como Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas, los apagones pueden superar las 20 horas diarias, mientras que en La Habana los cortes no suelen durar más de cinco.

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento. Sumado a esto, decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas de la Administración castrista para importar combustible

La industria caribeña, que se contrajo un 1,1% en 2024, encadena pérdidas millonarias a causa de los apagones, mientras que la población muestra su descontento ante la crisis energética. Los cortes eléctricos han sido una de las principales reivindicaciones que ha llevado a la población a las calles, como las de julio de 2021.