Polonia anuncia que derribó drones rusos que violaron su espacio aéreo durante bombardeos en Ucrania

Bomberos aseguran partes de un dron derribado por las autoridades polacas en un lugar en Czosnowka, cerca de Biala Podlaska, Polonia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: AP

VARSOVIA, Polonia (AP) — Polonia dijo el miércoles que varios drones rusos ingresaron a su territorio en el espacio de varias horas y fueron derribados con la ayuda de aliados de la OTAN, describiendo la incursión como un "acto de agresión" realizado durante una oleada de ataques rusos sobre Ucrania.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus ataques de la noche iban dirigidos contra el complejo militar industrial en el oeste de Ucrania, pero no tenía objetivos en territorio polaco.

Estamos dispuestos a mantener consultas con el Ministerio polaco de Defensa sobre este asunto”, indicó el comunicado.

Su aliado cercano, Bielorrusia, dijo que rastreó algunos drones que "perdieron su rumbo" porque fueron blanco de interferencias. Sin embargo, varios líderes europeos dijeron creer que la incursión suponía una escalada deliberada por parte de Rusia en su guerra contra Ucrania.

Polonia dijo que algunos de los drones provenían de Bielorrusia, donde las tropas rusas y bielorrusas han comenzado a reunirse para ejercicios militares que comienzan el viernes.

El espacio aéreo polaco ha sufrido varias violaciones desde que Rusia emprendió una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero no ha habido episodios de esta magnitud ni en Polonia ni en ninguna otra nación occidental a lo largo del flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea. Un portavoz de la OTAN dijo que era la primera vez que la alianza enfrentaba una amenaza potencial en su espacio aéreo.

La OTAN se reunió para comentar el incidente, que ocurrió tres días después del mayor ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania desde que comenzó la guerra.

"La guerra de Rusia está escalando, no terminando", dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. "Anoche en Polonia vimos la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y los indicios sugieren que fue intencional, no accidental".

La magnitud de la incursión aún se estaba aclarando: el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo al parlamento que se registraron 19 violaciones durante siete horas, pero que la información aún se estaba recopilando. Se han encontrado ocho puntos de impacto, dijo un portavoz del gobierno. Aviones de combate holandeses acudieron en ayuda de Polonia e interceptaron algunos drones, dijo el ministro holandés de Defensa.

"Este es un acto de agresión que representó una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", dijo el comando operativo militar polaco en redes sociales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Rusia a poner fin a "esta escalada imprudente", mientras que el primer ministro checo, Petr Fiala, calificó la violación como "una prueba de las capacidades de defensa de los países de la OTAN".

Polonia dice que algunos drones vinieron de Bielorrusia

Tusk dijo al parlamento que la primera violación ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la noche del martes y la última alrededor de las 6:30 de la mañana del miércoles. Dijo que las 19 violaciones registradas hasta ahora "no son los datos finales".

Anteriormente, el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escribió en X que más de diez objetos cruzaron al espacio aéreo polaco, pero no especificó un número exacto.

"Lo que es nuevo, en el peor sentido de la palabra, es la dirección de la que vinieron los drones. Esta es la primera vez en esta guerra que no vinieron de Ucrania como resultado de errores o provocaciones menores rusas. Por primera vez, una parte significativa de los drones vino directamente de Bielorrusia", dijo Tusk en el parlamento.

El general de división bielorruso Pavel Muraveiko, jefe del Estado Mayor General y primer viceministro de Defensa, pareció intentar distanciar a su país de la incursión.

En una declaración en línea, dijo que mientras Rusia y Ucrania intercambiaban ataques con drones durante la noche, las fuerzas de defensa aérea bielorrusas rastrearon "drones que perdieron su rumbo" después de ser blanco de interferencias, y añadió que las fuerzas bielorrusas advirtieron a sus contrapartes polacas y lituanas sobre "aeronaves no identificadas" que se acercaban a su territorio.

"Esto permitió a la parte polaca responder rápidamente a las acciones de los drones movilizando sus fuerzas de guardia", dijo Muraveiko.

Se encontraron drones en siete ubicaciones en Polonia, según Karolina Galecka, portavoz del Ministerio del Interior y Administración. En el octavo sitio se encontraron objetos de origen desconocido.

Bernard Blaszczuk, alcalde del pueblo de Wyryki en la región de Lublin, dijo a TVP Info que una casa fue impactada. Gran parte del techo fue arrancado. Dijo que había personas dentro, pero nadie resultó herido.

El miércoles por la mañana, el ejército vigilaba las calles del pueblo mientras los curiosos locales se reunían con la policía y los bomberos para averiguar qué había sucedido.

Polonia cerró parte de su espacio aéreo durante varias horas, y el Aeropuerto Chopin de Varsovia suspendió los vuelos.

Miembros de la OTAN prometen apoyo, con países bálticos inquietos

Las defensas aéreas de la OTAN apoyaron a Polonia en lo que el portavoz, el coronel Martin O’Donnell, describió como "la primera vez que aviones de la OTAN han enfrentado amenazas potenciales en el espacio aéreo aliado".

Tusk dijo al parlamento que se estaban manteniendo consultas con aliados bajo el Artículo 4 del tratado de la OTAN, una cláusula que permite a los países solicitar discusiones urgentes con sus aliados. Las consultas se llevaron a cabo en una reunión planificada con antelación el miércoles. No conducen automáticamente a ninguna acción bajo el Artículo 5, que es la garantía de seguridad colectiva de la OTAN.

Los aviones de combate F-35 holandeses "interceptaron drones sobre Polonia", dijo en X el ministro de Defensa, Ruben Brekelmans. Y los sistemas de defensa Patriot alemanes en Polonia también fueron puestos "en alerta", y se lanzaron un avión de alerta temprana italiano y un avión de reabastecimiento aéreo, dijo O’Donnell.

La OTAN, dijo, "está comprometida a defender cada kilómetro del territorio de la OTAN, incluido nuestro espacio aéreo".

Líderes en los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia —los miembros de la OTAN más inquietos por la agresión rusa dada su proximidad — estuvieron entre los más alarmados y expresaron profundas preocupaciones.

"Rusia está expandiendo deliberadamente su agresión, representando una amenaza cada vez mayor para Europa", escribió en X el presidente lituano, Gitanas Nauseda. El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, dijo que los ataques nocturnos sobre Ucrania y las violaciones del espacio aéreo polaco fueron "otro recordatorio contundente de que Rusia no es sólo una amenaza para Ucrania, sino para toda Europa y la OTAN".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, lo calificó como un "precedente extremadamente peligroso para Europa" y pidió que Rusia "sienta las consecuencias".

“Moscú siempre prueba los límites de lo que es posible y, si no encuentra una respuesta fuerte, se mantiene en un nuevo nivel de escalada”, dijo. “No sólo un Shahed (dron), que podría ser descartado como un accidente, sino al menos ocho drones de ataque que fueron dirigidos en dirección a Polonia”.

Otros artefactos han ingresado antes en el espacio aéreo polaco

Polonia se ha quejado en otras ocasiones de que objetos rusos ingresaron a su espacio aéreo durante ataques a Ucrania.

En agosto, el ministro polaco de Defensa dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia fue identificado como un dron ruso, y lo calificó como una provocación por parte de Rusia.

En marzo, Polonia envió aviones de combate después de que un misil ruso pasara brevemente por el espacio aéreo polaco en su camino hacia un objetivo en el oeste de Ucrania, y en 2022, un misil que probablemente fue disparado por Ucrania para interceptar un ataque ruso aterrizó en Polonia, matando a dos personas.

Ataques rusos golpean el centro y oeste de Ucrania

Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania dice que Rusia empleó 415 drones de ataque y señuelo, así como 42 misiles de crucero y un misil balístico anoche.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron o bloquearon 386 drones y 27 misiles de crucero, según el reporte.

Una persona murió y otra resultó herida en la región de Zhytomyr durante la noche, escribió el jefe de la administración regional, Vitalii Bunechko, en Telegram, mientras que hogares y negocios sufrieron daños.

Drones rusos hirieron a tres personas en la región occidental de Jmelnitski, en Ucrania, según escribió en Telegram su responsable, Serhii Tiurin, el miércoles temprano. Dijo que una fábrica de costura fue destruida, una estación de servicio y varios vehículos resultaron dañados, y las ventanas de varias casas quedaron destrozadas.

En la región de Vinnytsia, drones rusos dañaron "infraestructura civil e industrial", según la jefa regional, Natalia Zabolotna. Casi 30 edificios residenciales resultaron dañados y una persona resultó herida.

El Ministerio ruso de Defensa dijo en su informe matutino del miércoles que había destruido 122 drones ucranianos sobre varias regiones rusas durante la noche, incluyendo sobre Crimea, anexionada de forma ilegal, y áreas del mar Negro.