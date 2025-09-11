11-S: Los obstáculos legales y éticos del juicio que nunca termina

Familias de víctimas del 11-S siguen esperando justicia a casi un cuarto de siglo de los ataques.. Foto: Foto AP/Yuki Iwamura, archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Veinticuatro años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el proceso legal contra Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro acusados sigue sin una sentencia definitiva. Decisiones judiciales, apelaciones, desacuerdos entre autoridades y problemas sobre la admisión de pruebas han alargado un juicio que parecía encaminado a una resolución hace meses.

Acuerdos de culpabilidad anulados

En julio de 2025, un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. anuló el acuerdo de culpabilidad que Mohammed y dos coacusados habían negociado con la fiscalía militar. Ese pacto contemplaba que los acusados aceptarían su responsabilidad y recibirían condenas de prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, a cambio de no enfrentar la pena de muerte. El tribunal determinó que el Secretario de Defensa tenía autoridad para revocar dicho acuerdo antes de que se ejecutara plenamente.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Obstáculos legales persistentes

El caso ha enfrentado múltiples demoras desde hace más de dos décadas:

Existen controversias sobre si los acusados fueron torturados mientras estaban bajo custodia de la CIA y si las confesiones obtenidas bajo esas condiciones pueden presentarse como evidencia.

Varias apelaciones han cuestionado la autoridad del Secretario de Defensa en los acuerdos de culpabilidad.

Las audiencias preliminares en Guantánamo continúan centradas en decidir qué pruebas se admitirán, así como en evaluar el estado mental de los acusados, lo que retrasa el inicio de un juicio final.

Acuerdos cancelados y lo que sigue

En 2024 se anunció que Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi aceptarían declararse culpables para evitar la pena de muerte. Días después, el Secretario de Defensa revocó ese acuerdo. En noviembre de ese mismo año, un juez militar determinó que el pacto seguía siendo válido a pesar de la revocación. Sin embargo, en julio de 2025, un tribunal de apelaciones concluyó que la autoridad del Secretario era suficiente para invalidar lo negociado, y el acuerdo quedó sin efecto.

Estado actual del juicio

A septiembre de 2025:

Ninguno de los acusados ha recibido sentencia formal.

El juicio no ha llegado a la etapa oral ni a un veredicto.

Audiencias preliminares siguen programándose en Guantánamo.

La discusión sobre la validez de las confesiones obtenidas bajo tortura continúa como uno de los principales obstáculos legales.

Perspectiva de las familias de las víctimas

Las familias de las cerca de tres mil personas fallecidas el 11-S permanecen divididas. Algunas apoyaban el acuerdo de culpabilidad de 2024 como una vía para concluir el proceso y asegurar condenas perpetuas, aun sin un juicio completo. Otras insisten en que un juicio público con presentación de pruebas es necesario para esclarecer todos los hechos y garantizar justicia plena.