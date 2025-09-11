Larry Ellison: Quién es el nuevo hombre más rico del mundo tras superar a Elon Musk en 2025

Larry Ellison (der.) se convirtió en el hombre más rico del mundo tras el repunte bursátil de Oracle.. Foto: Microsoft / Dan DeLong

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A sus 81 años, Larry Ellison combina su rol empresarial con una vida marcada por intereses diversos. Es propietario de casi la totalidad de la isla de Lanai, en Hawái, donde ha impulsado proyectos de turismo de lujo, agricultura sostenible y energías renovables, convirtiéndose en el multimillonario más rico del mundo, superando a Elon Musk.

También es aficionado a la vela y la aviación privada. Ha participado en competiciones internacionales de yates y mantiene una colección de aeronaves. En el ámbito deportivo, ha invertido en torneos de tenis y en instalaciones de alto nivel.

La familia de Larry Ellison en el entretenimiento

Los hijos de Ellison han incursionado en la industria cinematográfica. Su hijo David Ellison lidera Skydance Media, empresa que recientemente se convirtió en accionista mayoritario de Paramount, lo que refuerza la influencia familiar en el sector del entretenimiento global.

Qué significa el ascenso de Ellison en el ranking

El desplazamiento de Elon Musk por Larry Ellison refleja una tendencia en los mercados: el valor de las empresas vinculadas con inteligencia artificial y servicios de nube ha superado en expectativas a sectores como el automotriz o el aeroespacial.

Mientras Tesla y SpaceX enfrentan mayor competencia y fluctuaciones en el mercado, Oracle ha consolidado contratos estratégicos con gobiernos y grandes corporaciones, convirtiendo a Ellison en el nuevo referente de riqueza mundial.

Incertidumbre y volatilidad

Aunque Ellison ocupa hoy el primer lugar del ranking de fortunas, la posición puede variar en cualquier momento. Las listas de multimillonarios dependen de la volatilidad bursátil, los resultados trimestrales de las empresas y la evolución de nuevos contratos en sectores clave.

Su liderazgo marca un cambio simbólico en la economía global: de la innovación en vehículos eléctricos y exploración espacial, a la infraestructura tecnológica que sostiene la inteligencia artificial.