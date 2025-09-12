Ataque aéreo militar contra escuelas en Myanmar mata al menos a 18 personas, la mayoría estudiantes. Foto: AP

BANGKOK (AP).- Un ataque aéreo del ejército de Myanmar contra dos escuelas privadas en una aldea de Myanmar mató al menos a 18 personas, la mayoría de ellas estudiantes, informaron este día un grupo armado y medios locales.

Más de 20 personas resultaron heridas en el ataque nocturno contra la aldea de Thayet Thapin, en el municipio de Kyauktaw, la zona controlada por el Ejército de Arakan, en el estado occidental de Rakáin, según informaron. El ejército no ha anunciado ningún ataque en la zona.

Khaing Thukha, portavoz del Ejército de Arakan, dijo a The Associated Press que un avión de combate lanzó dos bombas sobre las escuelas secundarias privadas Pyinnyar Pan Khinn y A Myin Thit.

Dijo que la mayoría de las víctimas eran “estudiantes de entre 17 y 18 años de escuelas privadas”.

No fue posible confirmar de forma independiente la situación en el pueblo, ya que el acceso a Internet y al servicio de telefonía móvil en la zona se encontraba prácticamente cortado.

Kyauktaw, a 250 kilómetros al suroeste de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, fue capturada por el Ejército de Arakan en febrero del año pasado.

Myanmar ha estado sumido en la agitación desde que el ejército arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular. Tras la represión de manifestaciones pacíficas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y amplias zonas del país se encuentran ahora sumidas en el conflicto.

Se estima que más de 7 mil 200 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde entonces, según cifras compiladas por organizaciones no gubernamentales.

El gobierno militar ha intensificado recientemente los ataques aéreos contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo, un grupo armado prodemocrático. Las fuerzas de resistencia carecen de una defensa eficaz contra los ataques aéreos.

El Ejército de Arakan es el brazo militar, bien entrenado y bien armado, del movimiento de la minoría étnica rakáin, que busca la autonomía del gobierno central de Myanmar. Comenzó su ofensiva en Rakáin en noviembre de 2023 y ya ha tomado el control de un cuartel general regional estratégicamente importante y de 14 de los 17 municipios de Rakáin.

Wai Hun Aung, quien dirige el trabajo de socorro en Rakhine, dijo a la AP que entre 30 y 40 internos de las escuelas habían muerto en el ataque aéreo.

Dijo que recibió la información de los trabajadores humanitarios que estaban en el pueblo.

Dijo que al menos seis casas cercanas a las escuelas resultaron dañadas y 21 personas resultaron heridas, incluidas seis que se encontraban en estado crítico.

Medios digitales locales de Rakáin informaron que 22 estudiantes murieron en el ataque. También publicaron fotos y videos que mostraban escombros y edificios dañados.

Rakhine, antes conocida como Arakan, fue escenario de una brutal operación de contrainsurgencia del ejército en 2017 que llevó a unos 740.000 musulmanes rohingya pertenecientes a la minoría a buscar seguridad al otro lado de la frontera, en Bangladesh.