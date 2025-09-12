Demanda afirma que EU retuvo a migrantes con camisas de fuerza durante 16 horas en un vuelo a Ghana

ARCHIVO - El presidente de Ghana, John Mahama, se dirige a la reunión de alto nivel sobre el estado de derecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el 24 de septiembre de 2012.. Foto: Foto AP/Richard Drew, Archivo

(AP).- Algunos africanos occidentales que fueron deportados de Estados Unidos a Ghana fueron retenidos con “camisas de fuerza” durante 16 horas en un vuelo durante el cual todos los pasajeros estuvieron esposados y solo se les dio pan y agua, según una demanda presentada el viernes.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington en nombre de cinco inmigrantes, dice que los pasajeros fueron despertados en mitad de la noche del 5 de septiembre y no se les dijo a dónde iban hasta horas después del inicio del vuelo en un avión de carga militar estadounidense.

Los migrantes han estado detenidos durante cinco días en Ghana en condiciones precarias y rodeados de guardias militares armados en un centro de detención al aire libre llamado Dema Camp, según la denuncia. Las condiciones son pésimas y deplorables, con tiendas de campaña como refugio y escasa agua corriente.

Los migrantes no son de Ghana y se les ha dicho que serán enviados a otros países que los jueces de inmigración estadounidenses han determinado que son demasiado peligrosos, lo que lo convierte en el último desafío legal a la práctica de la administración Trump de enviar personas a países distintos al suyo, incluidos El Salvador, Panamá, Costa Rica y varias naciones africanas.

La denuncia, presentada por abogados de Asian Americans Advancing Justice, pide a un juez que detenga inmediatamente las deportaciones a sus países de origen.

“Los acusados han reclutado al gobierno de Ghana para que haga su trabajo sucio”, dice. “A pesar de la mínima intervención indirecta del gobierno ghanés, el objetivo de los acusados es claro: deportar a personas a quienes se les ha concedido, de todos modos, una exención basada en el miedo para que no sean enviadas a sus países de origen, en contravención de las sentencias de los jueces de inmigración estadounidenses y la ley de inmigración estadounidense”.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda se presentó un día después de que el presidente de Ghana confirmara la llegada de los 14 deportados. Ghana se unió a Esuatini, Ruanda y Sudán del Sur como países africanos que han recibido migrantes de terceros países deportados desde Estados Unidos, una medida cuya legalidad ha sido cuestionada por abogados y organizaciones de derechos humanos.

El presidente Donald Trump ha estado tomando medidas enérgicas contra los inmigrantes que describe como criminales y "extranjeros" de países cuyos ciudadanos han excedido sus visas en los EE. UU.

Abogados y activistas han dicho que la administración Trump parece estar haciendo tales solicitudes a las naciones más afectadas por sus políticas de comercio, migración y ayuda.

Ninguno de los 14 deportados era originario de Ghana y los cinco africanos occidentales que presentaron la demanda no tenían vínculos con el país ni lo designaron como un posible país de deportación, según la denuncia.

Los demandantes se identifican únicamente por sus iniciales en la denuncia. Cuatro de ellos corren peligro inminente de ser deportados a sus países en cuestión de horas. Uno ya ha sido deportado a Gambia y se encuentra escondido, a pesar de haber expresado reiteradamente su temor de regresar a su país.

Tres demandantes son de Nigeria y dos de Gambia. La demanda afirma que 14 africanos occidentales fueron sacados de sus celdas en un centro de detención del ICE en Alexandria, Luisiana.