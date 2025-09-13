La FAA multaría hasta con 3.1 millones de dólares a Boeing por fallas de seguridad

El logotipo de Boeing en la fábrica de la compañía, el 24 de septiembre de 2024, en Renton, Washington. Foto: AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) busca multas por hasta 3.1 millones de dólares contra Boeing por fallas de seguridad, incluidas aquellas relacionadas con la pérdida del panel de una puerta de un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo.

La sanción propuesta es por violaciones de seguridad que ocurrieron desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024, informó la FAA el viernes 12 del presente.

Ese período incluye la explosión en enero de 2024 de un tapón de puerta en un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines poco después de despegar de Portland, Oregon.

Ninguno de los 171 pasajeros ni los seis miembros de la tripulación en el vuelo resultaron gravemente heridos. Los pilotos aterrizaron el avión a salvo en el aeropuerto del que despegó.

En junio, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo que su investigación de 17 meses encontró que las deficiencias en la fabricación y supervisión de seguridad de Boeing, combinadas con inspecciones y auditorías ineficaces por parte de la FAA, llevaron a la explosión del tapón de puerta.

La FAA dijo el viernes que identificó cientos de violaciones del sistema de calidad en la fábrica de Boeing del 737 en Renton, Washington, y en la fábrica del subcontratista de Boeing, Spirit AeroSystems, del 737 en Wichita, Kansas.

Entre otras violaciones, el regulador también encontró que un empleado de Boeing presionó a un miembro de la unidad ODA de Boeing, que tiene la tarea de realizar ciertas inspecciones y certificaciones en nombre de la FAA, para aprobar un avión 737 Max “para que Boeing pudiera cumplir con su cronograma de entrega, a pesar de que el miembro de la ODA determinó que la aeronave no cumplía con los estándares aplicables”.

Boeing, con sede en Arlington, Virginia, tiene 30 días para responder a la FAA.

En un comunicado este sábado, Boeing dijo que está revisando la sanción civil propuesta por la agencia, señalando que la compañía implementó un plan de seguridad y calidad el año pasado, bajo la supervisión de la FAA, que tiene como objetivo mejorar la gestión de seguridad y la garantía de calidad en la producción de sus aviones.

“Lamentamos el accidente del tapón de puerta de enero de 2024 y continuamos trabajando para fortalecer nuestra cultura de seguridad y mejorar la calidad y responsabilidad desde el primer momento en todas nuestras operaciones”, dijo la compañía.

La versión Max del avión 737 más vendido de Boeing ha sido fuente de problemas persistentes para la compañía desde que dos de los aviones se estrellaron, uno en Indonesia en 2018 y otro en Etiopía en 2019, matando a un total de 346 personas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo en mayo que permitió a Boeing evitar el enjuiciamiento penal por supuestamente engañar a los reguladores estadunidenses sobre el Max antes de los dos accidentes.

Boeing también estuvo en las noticias en junio, cuando un 787 operado por Air India se estrelló poco después del despegue y mató al menos a 270 personas. Los investigadores no han determinado qué causó ese accidente, pero hasta ahora no han encontrado fallas en el modelo, que tiene un sólido historial de seguridad.