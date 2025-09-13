Rumania denuncia que un dron ruso violó su espacio aéreo y repunta la tensión con la OTAN

Un avión rumano F-16 Fighting Falcon en la base aérea de Borcea, Rumania, el 20 de octubre de 2021. Foto: Fuerza Aérea de EU por la aviadora principal Jessica Blair via OTAN

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Rumania respondió con aviones de combate este sábado 13 de septiembre, después de que un dron violara su espacio aéreo durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera, según el Ministerio de Defensa.

Dos cazas rumanos despegaron en respuesta a la incursión en su espacio aéreo por un dron ruso, en un incidente que el Gobierno de Bucarest calificó de agresión.

"La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional", anunció el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, minutos después de una primer comunicado en el que no se había identificado el origen del aparato.

El ministro confirmó que dos cazas F-16 despegaron "urgentemente" y rastrearon la aeronave no tripulada hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania.

La semana anterior, Polonia también desplegó aviones y cerró un aeropuerto en la ciudad oriental de Lublin, días después de derribar drones rusos en su espacio aéreo, con el respaldo de aviones de sus aliados de la OTAN.

Rumania, miembro de la Unión Europea y la OTAN, y que comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania, ha sufrido repetidamente la caída de fragmentos de aviones no tripulados rusos en su territorio, desde que Rusia comenzó a declarar la guerra a su vecino.

El sábado, envió dos aviones de combate F-16 y advirtió a los ciudadanos del condado de Tulcea, en el sureste del país, cerca del Danubio y su frontera con Ucrania, que buscaran refugio, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

El Gobierno rumano añadió que sus aviones detectaron un dron en el espacio aéreo nacional, al que siguieron hasta que desapareció del radar a 20 kilómetros al suroeste de la aldea de Chilia Veche.

"El dron no sobrevoló zonas habitadas y no representó un peligro inmediato para la población", indicó el comunicado.

La OTAN anunció el viernes 12 de septiembre planes para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa, después de que Polonia derribara drones que habían violado su espacio aéreo, los primeros disparos conocidos efectuados por un miembro de la alianza occidental durante la guerra de Rusia en Ucrania.

Los legisladores rumanos aprobaron una ley, a principios de este año, que permite al ejército derribar drones que violen ilegalmente el espacio aéreo rumano en tiempos de paz, según los niveles de amenaza y los riesgos para la vida humana y la propiedad, pero el proyecto de ley aún no tiene reglas de aplicación aprobadas.

Con información de Reuters y Efe.