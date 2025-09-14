Albania nombra ministra contra la corrupción a inteligencia artificial (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer ministro de Albania, Edi Rama, causó sorpresa cuando "nombró" a un sistema de inteligencia artificial al frente del ministerio encargado de los contratos públicos.

Para justificar su decisión, que también representó un golpe mediático, el político aseveró que la IA, llamada Diella —"sol" en albanés—, no estará tentada a aceptar sobornos, en un país dónde la corrupción es endémica, por lo que le encargó la supervisión de las licitaciones públicas.

Según el gobierno albanés, el algoritmo del sistema, al que permite rastrear los recursos públicos y elegir de manera rápida a las mejores ofertas, sin favoritismo; ese sistema de IA ya estaba en operación desde principios de 2025, pero era utilizado para emitir documentos digitales.