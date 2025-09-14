Drones ucranianos atacan una de las principales refinerías de petróleo de Rusia y provocan incendio. Foto: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance

(AP).- Drones ucranianos atacaron una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, provocando un incendio, dijeron este día funcionarios rusos y el ejército de Ucrania.

La huelga nocturna en la refinería de Kirishi, en la región de Leningrado, al noroeste de Rusia, sigue a semanas de ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa que, según Kiev, alimentan el esfuerzo bélico de Moscú.

La instalación, operada por la compañía rusa Surgutneftegas, produce cerca de 17.7 millones de toneladas métricas por año (355 mil barriles por día) de crudo, y es una de las tres principales de Rusia en términos de producción.

Más de tres años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los drones siguen siendo un arma clave para ambos bandos. Múltiples drones rusos cruzaron a Polonia el miércoles, lo que provocó que la OTAN enviara aviones de combate para derribarlos y reforzó la preocupación, arraigada desde hace tiempo, de que los combates pudieran extenderse más allá de las fronteras ucranianas.

Según el Estado Mayor de Ucrania, se reportaron explosiones e incendio en la refinería de Kirishi. Publicó una foto que parecía mostrar un incendio y nubes de humo contra el cielo nocturno.

El gobernador regional, Alexander Drozdenko, informó que tres drones fueron derribados durante la noche en la zona de Kirishi, y que la caída de escombros provocó un incendio en las instalaciones. Añadió que no hubo heridos y que el incendio fue extinguido.

Escasez de gasolina

Hasta el domingo por la tarde, las autoridades rusas no ofrecieron más comentarios sobre las consecuencias del ataque, y no fue posible verificarlas de inmediato. Al menos 80 drones ucranianos fueron derribados durante la noche sobre Rusia, la península de Crimea anexionada y el adyacente mar de Azov, según el Ministerio de Defensa ruso.

Los drones ucranianos ya habían atacado la refinería de Kirishi en marzo, causando daños menores, según publicaciones en las redes sociales publicadas en ese momento por Drozdenko.

Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, pero el aumento estacional de la demanda y los continuos ataques con drones ucranianos han provocado escasez de gasolina en las últimas semanas. Las gasolineras se han quedado sin gasolina en algunas regiones del país, con conductores haciendo largas filas y las autoridades recurriendo al racionamiento o incluso suspendiendo las ventas.

Para tratar de aliviar la escasez, Rusia ha pausado las exportaciones de gasolina, y los funcionarios declararon el miércoles una prohibición total hasta el 30 de septiembre y una prohibición parcial que afecta a comerciantes e intermediarios hasta el 31 de octubre.

Incidentes ferroviarios rusos

También en la región de Leningrado, una locomotora diésel descarriló durante la noche, según informó el domingo el gobernador local Drozdenko. Añadió que el incidente ocurrió cerca de Gátchina, al sur de San Petersburgo. La segunda ciudad más importante de Rusia, conocida como Leningrado durante la época soviética, está rodeada por la región homónima, pero no forma parte de ella.

Drozdenko afirmó que el maquinista quedó atrapado en su cabina y falleció posteriormente a causa de las heridas mientras era trasladado a un hospital. Añadió que una investigación oficial buscaría indicios de sabotaje.

Por otra parte, una bomba colocada junto a las vías del tren en la región rusa de Oriol causó la muerte de tres personas, según informó el gobernador local, Andrey Klychkov. Klychkov indicó que las víctimas estaban inspeccionando las vías e identificó a una de ellas como miembro de la Guardia Nacional rusa.

Según las publicaciones de Klychkov, publicadas el sábado por la noche y el domingo, el incidente ocurrió cerca de la ciudad de Maloarkhangelsk, a unos 200 kilómetros de la frontera con Ucrania. Las autoridades rusas no comentaron de inmediato sobre las causas.

Los ciberataques arruinan las elecciones rusas

Por otra parte, mientras algunos rusos se dirigían a las urnas para elegir gobernadores y diputados locales el domingo, el jefe del principal organismo electoral de Rusia dijo a los periodistas que éste y el sistema de votación electrónica del país se enfrentaban a una gran ola de ciberataques.

Ella Pamfilova, de la Comisión Electoral Central, dijo que “se está produciendo un ataque sin precedentes” en sus sistemas digitales, pero aseguró al público que no afectaría el resultado de las votaciones.

El sitio web de la comisión pareció estar inactivo durante gran parte del domingo, cuando 21 de las más de 80 regiones de Rusia se disponían a elegir nuevos gobernadores. También estaban en juego escaños en casi una docena de asambleas regionales y diversos organismos municipales.

Pero pocos esperaban un desafío significativo al partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin y sus partidarios, luego de la amplia represión a la disidencia que vino con la invasión total de Ucrania por parte de Moscú el 24 de febrero de 2022.

El domingo se registraron casi 100 ataques de denegación de servicio en recursos en línea relacionados con las elecciones, según Alexander Izhko, del organismo ruso de control de medios y medios digitales, Roskomnadzor. Izhko habló en una rueda de prensa el domingo. Un ataque de denegación de servicio consiste en inundar un sitio web con datos para saturarlo y dejarlo fuera de línea.

Los funcionarios rusos no hicieron comentarios de inmediato sobre quién creían que podría estar detrás de los presuntos ataques.