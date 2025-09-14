Explosión por fuga de gas en edificio de Madrid deja un muerto y 25 heridos (Videos)

Explosión por fuga de gas en edificio de Madrid deja un muerto y 25 heridos. Foto: X: @bombers080

MADRID (AP).- Una persona murió y 25 resultaron heridas tras una explosión que podría deberse a una fuga de gas en un edificio en Madrid, según informaron este día domingo los servicios de emergencia de la capital española.

Los rescatistas encontraron el cuerpo de un hombre en una operación de búsqueda con perros rastreadores tras la explosión el sábado, según las autoridades.

La agencia de noticias española EFE informó que los bomberos sospechan que la explosión fue provocada por una fuga de gas, pero la policía aún estaba investigando la causa.

El jefe de bomberos Javier Romero afirmó que los bomberos sacaron a cuatro personas de los escombros después de que se produjera la explosión alrededor de las tres de la tarde del sábado en la planta baja de un edificio de tres pisos.

La explosión dañó una cafetería, una tienda y otras propiedades, señaló.