Trump llama a todos los países de la OTAN a dejar de comprar petróleo ruso

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a una ceremonia en el Pentágono para conmemorar el 24.º aniversario de los atentados del 11-S, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Washington. . Foto: Foto AP/Julia Demaree Nikhinson

BASKING RIDGE, Nueva Jersey (AP).- El presidente Donald Trump dijo el sábado que cree que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo a Rusia e impusieran aranceles a China del 50% al 100% por sus compras de petróleo ruso.

Trump publicó en sus redes sociales que el compromiso de la OTAN para ganar la guerra "ha sido muy inferior al 100%" y que la compra de petróleo ruso por parte de algunos miembros de la alianza es "impactante". Como si hablara con miembros de la OTAN, dijo: "Esto debilita enormemente su posición y poder de negociación sobre Rusia".

Desde 2023, Turquía, miembro de la OTAN, ha sido el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros miembros de la alianza de 32 Estados que participan en la compra de petróleo ruso son Hungría y Eslovaquia. No está claro si Trump querría confrontar directamente al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Esto deja en la incertidumbre si las amenazas podrían derivar en nuevos aranceles o en la prohibición de las compras de petróleo ruso.

La publicación de Trump llega tras el vuelo de varios drones rusos el miércoles sobre Polonia, una escalada de tensión por parte de Rusia al entrar en el espacio aéreo de un aliado de la OTAN. Polonia derribó los drones, pero Trump minimizó la gravedad de la incursión y los motivos de Rusia, afirmando que "podría haber sido un error".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el sábado que la incursión con drones era "inaceptable, lamentable y peligrosa", ya que consideró apropiada la respuesta de la OTAN hasta el momento. Sin embargo, Rubio afirmó que no estaba claro si los drones fueron enviados intencionalmente a Polonia.

"La pregunta es si los drones tenían como objetivo específico ir a Polonia", dijo Rubio. "Si ese es el caso, si la evidencia nos lleva a ello, entonces obviamente sería una medida de escalada de gran magnitud".

Si bien Trump, como candidato, prometió poner fin a la guerra rápidamente, aún no ha alcanzado los puntos de presión necesarios para poner fin a la violencia y, en ocasiones, se le ha visto reacio a confrontar al presidente ruso, Vladimir Putin. El Congreso intenta actualmente que el presidente estadounidense respalde un proyecto de ley que endurece las sanciones, después de que Trump recibiera a Putin en Alaska el mes pasado para mantener conversaciones que no lograron avances hacia la paz.

Estados Unidos y sus aliados buscan mostrar una mayor determinación contra Rusia. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, la embajadora interina de EU, Dorothy Shea, afirmó que Estados Unidos "defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN" y que la entrada de drones en Polonia "demuestra, intencionalmente o no, una enorme falta de respeto a los esfuerzos estadounidenses de buena fe para poner fin a este conflicto".

El viernes, Gran Bretaña también tomó medidas para sancionar el comercio de petróleo ruso, incluyendo la prohibición de 70 buques presuntamente utilizados en su transporte. El Reino Unido también sancionó a 30 personas y empresas, incluidas empresas con sede en China y Turquía, que han suministrado a Rusia productos electrónicos, químicos, explosivos y otros componentes armamentísticos.

Trump dijo en su publicación del sábado que una prohibición de la OTAN al petróleo ruso, además de los aranceles a China, “también serían de gran ayuda para PONER FIN a esta guerra mortal, pero RIDÍCULA”.

El presidente dijo que los miembros de la OTAN deberían imponer aranceles del 50% al 100% a China y retirarlos si termina la guerra que comenzó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

“China tiene un fuerte control, e incluso dominio, sobre Rusia”, publicó, y unos aranceles poderosos “romperán ese control”.

El presidente estadunidense ya ha impuesto un impuesto del 25% a las importaciones de productos de la India, en concreto a la compra de productos energéticos rusos. Ha impuesto un arancel total del 50% a la India, aunque Trump ha indicado que las negociaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi, podrían ayudar a resolver las diferencias.

La perspectiva de nuevos aumentos de impuestos a las importaciones por parte de China y sus represalias podrían acarrear daños colaterales para las economías de Estados Unidos y Europa.

A principios de este año, Trump impuso nuevos aranceles del 145% a los productos chinos, lo que provocó que China respondiera con impuestos de importación del 125% a los productos estadunidenses. Estos impuestos, en esencia, obstaculizaron el comercio entre las dos economías más grandes del mundo, lo que generó inquietud sobre el crecimiento global y condujo a negociaciones que redujeron gradualmente los aranceles impuestos por ambas naciones.

Para que las negociaciones comerciales pudieran continuar, Estados Unidos redujo sus aranceles contra China a un nivel todavía alto del 30%, mientras que China aumentó su tasa al 10%.

En su mensaje, el presidente republicano afirmó que la responsabilidad de la guerra recaía sobre su predecesor, el demócrata Joe Biden, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. No incluyó en esa lista a Putin, quien lanzó la invasión.

La publicación de Trump se basa en una llamada del viernes con los ministros de finanzas del Grupo de los Siete, un foro de democracias industrializadas. Durante la llamada, el representante comercial de EU, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, instaron a sus homólogos a formar un "frente unido" para cortar los ingresos que financian la maquinaria bélica de Putin, según la oficina de Greer.