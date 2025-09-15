Demanda contra Roblox y Discord expone fallos en protección de menores

La plataforma de juegos Roblox se muestra en una tableta, el 30 de octubre de 2021, en Nueva York.. Foto: Foto AP/Leon Keith, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una serie de demandas civiles presentadas en tribunales de California y otros estados de Estados Unidos han puesto en el centro de la controversia a Roblox Corporation y Discord, Inc., acusadas de negligencia en la protección de menores en sus plataformas.

Estas empresas, populares entre niños y adolescentes, enfrentan señalamientos por facilitar, de manera no intencionada pero negligente, casos de explotación sexual, grooming (acoso y manipulación sexual en línea), extorsión e incluso tragedias como secuestros y suicidios.

Las demandas, lideradas por familias afectadas y bufetes especializados como Anapol Weiss y Dolman Law Group, encenideron un debate sobre la seguridad en plataformas digitales y la responsabilidad corporativa.

El caso emblemático: Ethan Dallas y otros menores de edad que fueron víctimas

Uno de los casos más impactantes es el de Ethan Dallas, un adolescente de 15 años de California que se quitó la vida en abril de 2024 tras años de acoso en línea.

Según la demanda presentada en septiembre de 2025 en el Tribunal Superior de San Francisco, Ethan, de 12 años en ese entonces, fue contactado en Roblox por un hombre de 37 años que se hizo pasar por un niño.

El depredador trasladó las conversaciones a Discord, donde manipuló al menor para obtener imágenes explícitas y lo amenazó con divulgarlas, desencadenando un trauma severo que culminó en su suicidio.

La demanda acusa a ambas plataformas de “negligencia grave”, “ocultamiento fraudulento” y “responsabilidad estricta por diseño defectuoso”, argumentando que sus sistemas facilitaron el abuso al no implementar barreras efectivas contra depredadores.

Las demandas alegan que Roblox y Discord han fallado en proteger a sus usuarios más jóvenes, que representan una gran parte de su base: Roblox cuenta con más de 70 millones de usuarios diarios, muchos de ellos niños, mientras que Discord es ampliamente usado por comunidades de gamers, incluidos jugadores de Roblox.

Organizaciones como el National Center on Sexual Exploitation han señalado a ambas plataformas como “cotos de caza” para depredadores sexuales, destacando que los chats de texto, voz y video facilitan el contacto directo entre adultos y menores sin supervisión adecuada.

Roblox ha afirmado que en 2024 invirtió en más de 40 nuevas características de seguridad, como moderación de chats y escaneo de imágenes, pero se ha abstenido de comentar sobre los litigios en curso. Discord, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas específicas sobre estas demandas, aunque enfrenta críticas similares en casos separados.