Trump ataca otro supuesto barco con drogas de Venezuela; tres muertos (Video)

“El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate”, aseguró el mandatario estadunidense.
lunes, 15 de septiembre de 2025 · 14:54

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el lunes que el ejército de Estados Unidos nuevamente atacó un barco que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, matando a tres personas a bordo de la embarcación.

Trump anunció el ataque en una publicación en redes sociales.

 

Hace dos semanas, el Ejército estadunidense atacó lo que la administración Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela y que mató a 11 personas.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE. UU. Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE. UU. El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque. ¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO. ¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!!"

 

