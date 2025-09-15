Trump ataca otro supuesto barco con drogas de Venezuela; tres muertos (Video)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el lunes que el ejército de Estados Unidos nuevamente atacó un barco que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, matando a tres personas a bordo de la embarcación.

Trump anunció el ataque en una publicación en redes sociales.

?? MAJOR BREAKING: President Trump has ordered another military strike, resulting in the death of 3 terrorists en route to America from Venezuela.



VENEZUELA IS FAFOING.



"The Strike occurred while these confirmed narcoterrorists from Venezuela were in International Waters… pic.twitter.com/DGkkIHmUtS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 15, 2025

Hace dos semanas, el Ejército estadunidense atacó lo que la administración Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela y que mató a 11 personas.