Trump presenta una demanda por difamación de 15 mil millones de dólares contra The New York Times

NUEVA YORK (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes una demanda por difamación de 15 mil millones de dólares contra The New York Times y cuatro de sus periodistas, según documentos judiciales.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida menciona varios artículos y un libro escrito por dos de los periodistas de la publicación y publicados en el período previo a las elecciones de 2024, afirmando que son "parte de un patrón de décadas por parte de The New York Times de difamación intencional y maliciosa contra el presidente Trump".

"Los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones, y/o con un desprecio temerario por su veracidad o falsedad", dice la demanda.

The New York Times no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios temprano el martes.

En una publicación en Truth Social anunciando la demanda, Trump acusó a The New York Times de mentir sobre él y difamarlo, diciendo que se ha convertido en "un 'portavoz' virtual del Partido Demócrata de Izquierda Radical".

"Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia de 15 mil millones de dólares contra The New York Times, uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país, convirtiéndose prácticamente en un portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical. Lo considero la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia. Su apoyo a Kamala Harris fue colocado en el centro de la portada de The New York Times, ¡algo inaudito hasta ahora! Durante décadas, The Times ha utilizado un método para mentir sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el Movimiento América Primero, MAGA (Hacer Grande su Gran Gobierno) y nuestra nación en su conjunto. Me ENORGULLECE responsabilizar a este periódico, otrora respetado, como lo hacemos con las cadenas de noticias falsas, como nuestro exitoso litigio contra George Slopadopoulos/ABC/Disney y 60 Minutes/CBS/Paramount, quienes sabían que me estaban difamando falsamente mediante un sistema altamente sofisticado de alteración documental y visual, lo cual era, en efecto, una forma maliciosa de difamación, y por lo tanto, llegaron a acuerdos por cantidades récord. Practicaron esta intención a largo plazo y este patrón de abuso, que es inaceptable e ilegal. El New York Times ha tenido permitido mentir, difamarme y difamarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba YA! La demanda se presenta en el Gran Estado de Florida. Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS QUE AMÉRICA VUELVA A SER GRANDE!"

Trump ha arremetido contra otros medios de comunicación, incluida la presentación de una demanda por difamación de 10 mil millones de dólares contra The Wall Street Journal y el magnate de los medios Rupert Murdoch en julio, después de que el periódico publicara un artículo sobre sus vínculos con el acaudalado financiero Jeffrey Epstein.