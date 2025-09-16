Así dan la bienvenida a Trump en Reino Unido: exhiben su foto con Epstein en el castillo de Windsor (Video)

Epstein y Trump en el castillo de Windsor. Foto: @chrisshipitv

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas dieron la bienvenida al presidente estadunidense Donald Trump en su visita al Reino Unido con la que llamaron su foto “más grande del mundo” en la que aparece con el fallecido magnate Jeffrey Epstein.

El grupo “Todos Odian a Elon” develó una gigantesca fotografía justo a las afueras del Castillo de Windsor, antes de la visita del inquilino de la Casa Blanca.

“Trump viene al Reino Unido para evitar la historia de Epstein. Desafortunadamente, el público británico acaba de financiar colectivamente la foto más grande del mundo de Donald con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

"Trump viene al Reino Unido para evitar la historia de Epstein. Desafortunadamente, el público británico acaba de financiar colectivamente la foto más grande del mundo de Donald con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.



"Y aquí está, justo afuera del Castillo de Windsor, donde @realdonaldtrump se aloja con el Rey esta semana"

“Y aquí está, justo afuera del Castillo de Windsor, donde @realdonaldtrump se aloja con el Rey esta semana”, publicó el grupo activista en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con “Todos Odian a Elon”, la imagen fue financiada por mil 770 personas, con una recaudación de 30 mil libras esterlinas, el equivalente a más de 40 mil dólares estadunidenses.

WELCOME TO THE UK DONALD TRUMP



[image or embed] — Everyone Hates Elon (@everyonehateselon.bsky.social) 16 de septiembre de 2025, 10:10

Por la noche, los activistas proyectaron la misma imagen sobre los muros exteriores del castillo de Windsor.

Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025

Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio en 2019 por cargos que decían que abusó sexualmente y traficó con docenas de menores de edad.





Encuestas en Estados Unidos han reprobado al presidente Donald Trump por el manejo político que su gobierno le ha dado al caso de Epstein, de quien se ha deslindado.

La visita de Trump

Trump se dirigió a Reino Unido este martes para convertirse en el primer presidente estadunidense en realizar una segunda visita de Estado a ese país.

Al salir de la Casa Blanca, el republicano recordó que durante su anterior visita de Estado fue recibido en el Palacio de Buckingham, y que esta vez estará en el Castillo de Windsor, donde se reunirá con el rey Carlos III.