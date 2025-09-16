“¡Cállate! Perjudicas a tu país”: Trump arremete contra periodista australiano tras pregunta (Video)

“¡Cállate! Perjudicas a tu país”: Trump arremete contra periodista australiano tras pregunta . Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-E l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un tenso intercambio con el periodista australiano John Lyons, corresponsal de la Australian Broadcasting Corporation (ABC) y del programa Four Corners, durante una sesión con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca.

El incidente ocurrió esta mañana, antes de que Trump partiera hacia una visita de Estado al Reino Unido, y generó inmediata repercusión en medios internacionales por la agresividad del mandatario.

El enfrentamiento inició cuando Lyons cuestionó a Trump sobre la pertinencia de que un presidente en ejercicio mantenga una intensa actividad empresarial.

"¿Es apropiado, presidente Trump, que un presidente en ejercicio se involucre en tanta actividad empresarial?", preguntó el reportero, refiriéndose a reportes que indican que la familia Trump ha acumulado miles de millones de dólares en acuerdos comerciales desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, incluyendo un pacto de 2 mil millones de dólares con la familia real de Emiratos Árabes Unidos para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, vinculada a Trump y a la familia de su enviado especial Steve Witkoff.

Trump respondió inicialmente defendiendo que sus hijos gestionan el negocio familiar, la Trump Organization, y que la mayoría de los tratos se cerraron antes de su segundo mandato: "En realidad no, mis hijos están manejando los negocios".

Sin embargo, al enterarse de que Lyons era australiano, el tono escaló. "¿De dónde eres?", inquirió Trump, y al escuchar el origen del periodista y afiliación a la ABC, el presidente replicó:

"Oh, el australiano – Estás dañando a Australia. En mi opinión, estás dañando mucho a Australia en este momento. Y ellos quieren llevarse bien conmigo. Sabes, tu líder vendrá a verme muy pronto. Voy a contarle sobre ti. Estableces un tono muy malo".

Cuando Lyons intentó formular una pregunta de seguimiento sobre el acuerdo con Emiratos Árabes, Trump lo interrumpió bruscamente, apuntando con el dedo y ordenándole: "¡Silencio!".





Este episodio ocurre en un momento delicado para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Australia. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha estado negociando una reunión bilateral con Trump desde junio, cuando un encuentro en el G20 en Canadá fue cancelado abruptamente por tensiones entre Israel e Irán.

El incidente no fue aislado: minutos antes, Trump tuvo otro choque con el corresponsal jefe de ABC News en Washington, Jonathan Karl, a quien amenazó con una "represión" por "discurso de odio" tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, sugiriendo que la cadena podría ser objetivo. "Tal vez vengan por ABC", dijo Trump, aludiendo a un pago de 16 millones de dólares que la cadena le hizo por un documental.

Esta confrontación revive el patrón de hostilidad de Trump hacia los medios, que ha calificado repetidamente como "fake news" y "enemigos del pueblo".