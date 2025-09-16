Detienen a Simon Leviev, el "estafador de Tinder"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Simon Leviev, el hombre detrás del famoso documental El Estafador de Tinder de Netflix, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Batumi, Georgia, por una orden emitida a nivel internacional.

se estima que este sujeto ha obtenido 10 millones de dólares estafando mujeres a través de la aplicación.

La detención se produce en el marco de una investigación criminal en curso en Israel, relacionada con sus actividades fraudulentas que lo catapultaron a la notoriedad tras el documental de Netflix The Tinder Swindler (2022).

Leviev, de 34 años, fue interceptado al aterrizar en el país caucásico, según confirmaron autoridades locales. La operación responde a cargos pendientes en Israel por fraude, robo y falsificación, vinculados a sus estafas románticas que afectaron a múltiples mujeres en Europa entre 2017 y 2019, con un botín estimado en 10 millones de dólares.

Aunque no se han revelado detalles específicos de los cargos actuales, fuentes indican que la investigación incluye una queja por suplantación de identidad presentada por la familia Leviev, de la que Hayut se valió para hacerse pasar por su heredero.

Esta no es la primera vez que Leviev enfrenta la justicia. En 2019, fue arrestado en Grecia por usar un pasaporte falso y extraditado a Israel, donde cumplió solo 5 meses de una condena de 15 meses por delitos similares. Su liberación anticipada en 2020 generó indignación entre sus víctimas, quienes lo acusan de seguir operando sin consecuencias significativas.

Desde entonces, Leviev ha mantenido un perfil público en redes sociales, donde ha negado las acusaciones.