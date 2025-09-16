Elon Musk: cuántos hijos tiene en 2025 y quién es Vivian Wilson, su hija trans

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y otras compañías, no solo es conocido por su papel en la tecnología y la innovación, sino también por su numerosa familia. Hasta septiembre de 2025, Musk ha reconocido al menos 14 hijos con diferentes mujeres, uno de los cuales falleció siendo bebé.

Uno de los casos más visibles es el de su hija Vivian Jenna Wilson, quien nació como parte de un par de gemelos en 2004, cambió legalmente su nombre y apellido en 2022, y se declaró abiertamente mujer trans. A diferencia de sus hermanos, Vivian ha tomado distancia pública de la figura de Musk.

Lista de los hijos de Elon Musk

A continuación, los hijos conocidos de Musk y las madres con las que los tuvo:

Nevada Alexander Musk (2002, fallecido a las 10 semanas) – con Justine Wilson.

(2002, fallecido a las 10 semanas) – con Justine Wilson. Griffin Musk (2004) – gemelo de Vivian, con Justine Wilson.

– gemelo de Vivian, con Justine Wilson. Vivian Jenna Wilson (2004, antes Xavier Musk) – gemela de Griffin, con Justine Wilson.

– gemela de Griffin, con Justine Wilson. Kai Musk (2006) – trillizo, con Justine Wilson.

– trillizo, con Justine Wilson. Saxon Musk (2006) – trillizo, con Justine Wilson.

– trillizo, con Justine Wilson. Damian Musk (2006) – trillizo, con Justine Wilson.

– trillizo, con Justine Wilson. X Æ A-12 Musk, conocido como X (2020) – con la cantante Grimes.

– con la cantante Grimes. Exa Dark Sideræl Musk, conocida como Y (2021) – con Grimes.

– con Grimes. Techno Mechanicus Musk, apodado Tau (fecha de nacimiento reservada, revelado en 2023) – con Grimes.

(fecha de nacimiento reservada, revelado en 2023) – con Grimes. Strider Musk (2021) – gemelo, con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink.

– gemelo, con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink. Azure Musk (2021) – gemelo, con Shivon Zilis.

– gemelo, con Shivon Zilis. Arcadia Musk (fecha no revelada públicamente) – con Shivon Zilis.

(fecha no revelada públicamente) – con Shivon Zilis. Seldon Lycurgus Musk (2025) – con Shivon Zilis.

– con Shivon Zilis. Romulus (fecha no confirmada) – señalado por Ashley St. Clair como hijo de Musk, sin confirmación judicial pública.

Los hijos con Justine Wilson

Musk contrajo matrimonio con la escritora Justine Wilson en 2000. Con ella tuvo seis hijos, aunque el primero, Nevada, falleció en 2002. Posteriormente llegaron los gemelos Griffin y Vivian, y en 2006 los trillizos Kai, Saxon y Damian, concebidos mediante fertilización in vitro.

Vivian, quien en 2022 realizó su cambio de nombre legal y de género, expresó su decisión de usar el apellido de su madre y no mantener vínculo con Musk.

Los hijos con Grimes

Elon Musk inició una relación con la cantante canadiense Grimes en 2018. Con ella tuvo tres hijos:

X Æ A-12, nacido en 2020.

Exa Dark Sideræl, conocida como “Y”, nacida en 2021 mediante gestación subrogada.

Techno Mechanicus, apodado “Tau”, cuyo nacimiento se mantuvo en reserva y fue dado a conocer en 2023.

Estos nombres poco convencionales han despertado comentarios públicos y muestran la inclinación de Musk por conceptos tecnológicos y de ciencia ficción.

La visión de Musk de colonizar Marte con SpaceX está ligada a su idea de futuro poblacional.

Los hijos de Musk con Shivon Zilis

En 2021 trascendió que Musk tuvo gemelos con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink. Los bebés, Strider y Azure, nacieron semanas antes del segundo hijo con Grimes.

Posteriormente, se conoció el nacimiento de Arcadia Musk, y en 2025 se confirmó la llegada de Seldon Lycurgus Musk, también hijo de Zilis y Musk. Con ello, el magnate suma al menos cuatro hijos con su colaboradora.

La controversia con Ashley St. Clair

En 2023, la comentarista Ashley St. Clair declaró que Musk era padre de su hijo, al que llamó Romulus. Aunque Musk no ha negado ni confirmado públicamente esa paternidad, el caso se mantiene como una disputa sin resolución judicial clara.

La visión de Musk: poblar el espacio con sus descendientes

Elon Musk ha declarado en varias ocasiones su preocupación por el declive demográfico mundial. En entrevistas ha señalado que considera tener muchos hijos como una forma de aportar a la continuidad de la humanidad.

Ha llegado a mencionar que su visión de colonizar Marte con SpaceX está ligada a su idea de futuro poblacional. Según Musk, sus hijos forman parte de esa visión de crear una “reserva” de la humanidad fuera de la Tierra, lo que ha generado críticas y debate sobre su manera de vincular lo personal con su proyecto espacial.