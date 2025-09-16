Israel comete genocidio en la Franja de Gaza: ONU

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes se encuentran en el norte de la Franja de Gaza al atardecer, visto desde el sur de Israel, el martes 16 de septiembre de 2025.. Foto: AP Photo/Leo Correa

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una nueva instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó hoy que las evidencias y los elementos jurídicos están reunidos para afirmar que el Estado de Israel está perpetrando un genocidio contra los Palestinos en Gaza, territorio al que está sometiendo a un asedio total desde octubre de 2023.

En un informe demoledor de 72 cuartillas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación en los Territorios Palestinos Ocupados, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –con sede en Ginebra– sostuvo que Israel ha cometido cuatro de los cinco elementos constitutivos de genocidio, es decir, el acto de "destruir intencionalmente, en parte o en su totalidad, a un grupo nacional, étnico o religioso".

La cuantiosa información recopilada por los juristas muestra que, entre octubre de 2023 y agosto de 2025, el Estado de Israel asesinó a más de 60 mil 199 palestinos en Gaza, de los cuales más del 80% era civil; el ejército bombardeó a los hospitales, las escuelas, los barrios residenciales, los lugares de culto y los campamentos de refugiados, y el gobierno de Benjamín Netanyahu organizó una hambruna, prohibiendo la entrada de ayuda humanitaria.

De acuerdo con el informe, la esperanza de vida en la Franja asediada se derrumbó de 75 años a apenas 40.5 años, desde octubre.

La comisión determinó que, siguiendo una política impulsada por Netanyahu y su gabinete, Israel perpetró "asesinatos de miembros del grupo", causó "serios daños físicos y mentales", afectó "deliberadamente las condiciones de vida, con tal de llegar a su destrucción total o en parte", e "impuso medidas que buscan prevenir nacimientos en el grupo", cuatro prácticas que constituyen la figura de genocidio.

Los expertos de la ONU exigieron a Israel cesar "inmediatamente" su política genocida en Gaza, implementar un cese al fuego y permitir la entrada de ayuda humanitaria; también exhortó a los Estados miembros a tomar medidas para parar el genocidio, como dejar de vender armas y combustible para aviones de combate a Israel, entre otras.

El informe de la comisión se suma a otros reportes de la ONU y de organizaciones de derechos humanos –como Amnistía Internacional– que concluyeron que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza; en paralelo, sigue el juicio por genocidio que el gobierno de Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.