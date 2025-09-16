Maduro llama a la unidad para enfrentar una presunta amenaza de invasión de EU

CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro instó el martes a los venezolanos a la unidad para defender la soberanía del país ante una presunta amenaza de invasión estadounidense para forzar un cambio de gobierno.

Maduro formuló ese llamado durante un acto de instalación del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, integrado por representantes de distintos sectores políticos, económicos, académicos y culturales del país.

Y un día después de que el mandatario Donald Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela y que mató a tres personas a bordo de la embarcación.

Sin mencionar ese incidente, el gobernante venezolano reiteró que Estados Unidos busca provocar una situación en el Caribe que les permita justificar una agresión militar contra Venezuela.

"Violando todas las leyes internacionales, todos los tratados, acuerdos internacionales", Estados Unidos "ha sometido a nuestro país… en las últimas cinco semanas a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral", señaló.

"No es un hombre, es una sociedad entera que debe defenderse de los ataques, de las injurias, de las infamias y debe salir adelante unida, unida más que nunca", aseveró el gobernante.

Mediante una publicación en Truth Social, Trump indicó el lunes que el ataque a la embarcación se lanzó mientras "estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (un arma mortal que envenena a los estadounidenses) con destino a Estados Unidos".

Hace dos semanas, militares estadounidenses ejecutaron otro ataque contra lo que la administración de Trump dijo era una lancha rápida supuestamente de la pandilla Tren de Aragua que transportaba drogas desde Venezuela, en el cual mató a 11 personas.

Las tensiones entre los gobiernos de Caracas y Washington se intensificaron luego que Trump ordenó el despliegue de buques de guerra estadounidense en las aguas del Caribe frente a Venezuela, lo que según funcionarios de ese país busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

Estados Unidos no ha informado sobre la posibilidad de una incursión terrestre con los miles de efectivos desplegados en el Caribe. Maduro, sin embargo, ha respondido reforzando la presencia militar venezolana a lo largo de su costa y la frontera con la vecina Colombia, entre otras medidas.

La administración de Trump también anunció a inicios de agosto que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa para el arresto de Maduro, a quien acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con drogas.