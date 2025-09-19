Trump anuncia visita a China en 2026 y los acuerdos alcanzados con el presidente Xi Jinping

ARCHIVO - El presidente Donald Trump, a la izquierda, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. Foto: Foto AP/Susan Walsh, Archivo

WASHINGTON (apro) .- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que, tras una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, acordó visitar la nación asiática en 2026, y logró acuerdos en relación a la lucha contra las drogas y la guerra Rusia-Ucrania.

Por medio de un mensaje en su cuenta personal en Truth Social, Trump subrayó que la conversación con Xi fue altamente productiva en términos de política binacional e internacional y adelantó que continuaran las comunicaciones telefónicas con su par chino.

“Logramos progresos en asuntos muy importantes incluido el comercio, fentanilo y en la necesidad de conseguir el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación de un trato sobre (la red social) TikTok”, indicó Trump en su mensaje por la red social de la que él es el propietario.

Respecto a TikTok, el mandatario estadunidense ya había adelantado que estaba a punto de finiquitar un acuerdo con el gobierno de China para que la aplicación cibernética china y tan popular en el mundo, fuera adquirida por empresas o empresarios estadunidenses.

El gobierno de Trump había amenazado con vetar el uso de TikTok en Estados Unidos, a menos de que fuera propiedad de una empresa, consorcio o inversionista estadunidense, pero el republicano intervino anulando la suspensión con el argumento de que la aplicación le ayudó electoralmente en los comicios presidenciales de noviembre de 2024.

“También acordé con el presidente Xi que nos reuniremos en Corea del Sur durante la reunión de la APEC y que iré a China durante a principios de 2026 y que reciprocidad él vendrá a los Estados Unidos cuando el tiempo sea apropiado”, agregó Trump en su mensaje.

En materia comercial no está claro aún cual es el resultado de las conversación entre los dos presidentes, tomando en cuenta que Trump mantiene vigente la imposición de aranceles a China y viceversa.

“La llamada fue muy buena, volveremos a hablar por teléfono, apreció la aprobación sobre TikTok y ambos estamos listos para asistir a la reunión de la APEC”, concluyó el presidente de Estados Unidos.